歐盟月底峰會前 台灣3部長訪歐洲與中國較勁

台外交部長吳釗燮。(本報系資料照)

在新任中國國務院總理李強首次訪問歐洲前，台灣3位部長級官員近日先後造訪歐洲，以深入了解歐洲立場。兩岸於歐盟 理事會月底開會討論如何應對中國前，在歐洲相互較勁。

歐洲新聞網站politico.eu報導，台灣外交部長吳釗燮13日傍晚將抵達捷克首都布拉格，15日將出席「歐洲價值高峰會」（European Values Summit）。根據兩名聽過計畫簡報的捷克官員，屆時捷克總統帕維爾（Petr Pavel）也會出席，將在會場邊與吳釗燮進行上任以來的首度會面。

接著吳釗燮預計前往布魯塞爾，與歐洲聯盟（EU）官員會面，暌違近兩年再次造訪布魯塞爾。歐盟外交部門發言人則表示無立場證實相關會面行程。

另一方面，根據台灣數位部，部長唐鳳12日已抵達英國倫敦，將出席倫敦科技周（London Tech Week）幾場活動，包括AI 高峰會（The AI Summit London）等。唐鳳預計也將拜會英國創新科技部和商業貿易部，並參訪內閣辦公室（Cabinet Office）下負責輔導各機關數位轉型的「政府數位服務辦公室」（Government Digital Service）。

唐鳳也將參訪國際衛星業者OneWeb總部，OneWeb上月剛跟烏克蘭 最大行動網路業者Veon敲定合約。台灣亟思研究具備韌性的連網選項，而烏克蘭在俄軍進犯下的衛星連線，可為台灣備戰提供啟發。

行政院政務委員羅秉成則是在上周訪問布魯塞爾，共同主持最新一屆台灣-歐盟人權諮商。根據台歐共同新聞稿：「本次諮商確認台歐盟共享價值及原則，以及對遵守人權規範的堅定承諾。」

politico.eu指出，上述訪問行程過後，歐盟理事會（European Council）將於29日至30日召開峰會，屆時歐盟27個成員國領袖將齊聚布魯塞爾討論中國議題。

但目前為止的峰會結論草稿中，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）團隊尚未分享有關對中國措辭的想法。根據politico取得的草稿：「歐盟理事會將就中國議題提供進一步的指引。」

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）很快也會公布經濟安全戰略，之後她勢必得說服不願意惹中國不開心，以及認為她的作法太過靠攏美國論述的國家。