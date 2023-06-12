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履歷灌水、砸錢拿國際獎 建築界「台灣之光」亂象頻傳

記者陳宛茜／台北即時報導
台灣人渴求「讓世界看見台灣」的「台灣之光」，引發膨風履歷、砸錢買「國際大獎」等「創造台灣之光」亂象。圖為世界第一大建築展威尼斯建築雙年展的主展場，也是台灣人希望擠進的國際舞台。（記者陳宛茜／攝影）
台灣人渴求「讓世界看見台灣」的「台灣之光」，引發膨風履歷、砸錢買「國際大獎」等「創造台灣之光」亂象。圖為世界第一大建築展威尼斯建築雙年展的主展場，也是台灣人希望擠進的國際舞台。（記者陳宛茜／攝影）

近期發生設計師以「台灣唯一受邀參展威尼斯建築雙年展平行展」為名，向政府申請到近400萬元的高額補助，展出後才被踢爆所參加之展根本與世界第一大建築展無關。這只是冰山一角，Netflix「創造安娜」電影引發討論，近年建築設計界也掀起一股「創造台灣之光」的風氣，建築師、設計師、建築設計系所學生花大錢參加各種靠報名費賺錢的國外獎項、展覽，再「外銷轉內銷」製造「台灣之光」的假象。

媒體經常報導各種得國際建築、設計獎項的「台灣之光」。教育部以得國際獎項作為學校績效指標、教授憑指導學生得國際獎項累積升等積分、還有地方政府把公共工程拿國際獎項當KPI，卻不管這些所謂的「國際大獎」，許多其實只是某國的地方獎項、或者根本只是靠報名費賺錢的買獎型獎項。

陽明交大建築所終身講座教授曾成德表示，國際間出現一種被業界稱為「paid award(付費獎)」或「vanity award(虛榮獎)」的獎項。這種獎報名費驚人、但「報名即得獎」，參加者付費就能打造輝煌履歷、鍍金成「國際咖」。之前石虎設計師風波中便出現此類「國際大獎」。

還有一種美國某州建築協會的獎項，限定只有在該州註冊或工作的建築師方可參加，在美國就是地方獎、會員獎，在台灣也被包裝成「國際大獎」。

除了拿國際獎項，還有另一種「創造台灣之光」的高招—打工變設計者。倫敦舉辦奧運前，台灣一位建築師自稱是倫敦奧運主場館的設計者，媒體爭相報導，驚動他的前公司HOK—真正的奧運主場館設計者，來函要求下架相關報導，指這位「台灣之光」只是曾經擔任該公司的建築師助理；建築是集體創作，國際級建築作品動輒上百人合力完成，但只有公司的負責人才有資格說自己是設計者。台灣近年發生多起建築師助理宣稱自己是國際建築的設計者、或是把打工公司的得獎作放進履歷，招搖撞騙變身「台灣之光」。

建築評論者阮慶岳觀察，近十年台灣公共工程和建築設計學界吹起「拿國際大獎」的風氣，卻未搞清這些獎項的分量，認為只要是歐美日的獎就是國際大獎。一個國際設計獎獎項繁多，加上學生獎項屬鼓勵性質、並不難拿，台灣設計學系趨之若鶩。該獎的報名費破萬，但台灣每年報獎的數量名列前茅，多到該獎還來台灣設辦公室。

阮慶岳擔任設計系主任時，曾被要求帶領學生拿國際設計獎「衝業績」，他卻拒絕。他表示，如果以拿獎為目的，一整個學期的設計教育，就必須為「做出得獎作品」量身打造，設計教育的理念整個遭扭曲；曾成德指出，曾有國際調查發現，台灣學生是全世界學生中「最怕失敗」的族群，他認為這種「為得獎而得獎」的「得獎教育」，就是讓台灣學生「怕失敗」的源頭。

一個名列世界四大的設計獎項，台灣得獎數多年來名列前茅，還有好幾年站上世界前三名。但是，台灣的設計水準有跟著得獎數提升？這些求學時期便因奪獎「站上國際舞台」的設計人，出社會後持續維持「國際前段班」水準？阮慶岳坦言，台灣這十年的設計水準，並未因為屢奪國際大獎而提升、擁有國際水準。

曾成德分析，國際建築、設計獎項的「國際標準」，往往跟台灣獨特的美學和文化無關。然而在現階段「愈在地愈國際」的世界潮流之下，反而是擁有台灣特色的建築與設計作品，才能真正「站上國際舞台」。因此，刻意迎合國際標準拿獎的作品，對得獎者未來的職涯反而可能帶來負面影響。

建築之美不只在於外型，更在於人與建築、土地的關係，這是多數受限於距離、只能「紙上作業」的國際建築獎所無法關照到的。公共工程為了拿國際獎項，容易淪為只重視建築外型、拍照美感，因而壓縮了必須花時間經營的人與建築的關係。曾成德表示，真正重量級的國際建築大獎如普立茲克獎，都會派「秘密客」實地勘察建築作品。

台灣國際處境艱難，因此有「讓世界看到台灣」的焦慮。曾成德認為，這種對「台灣之光」的渴求，可從早年對少棒等國際運動賽事的全民關注窺見，近年則投射到建築設計界的國際獎項。

阮慶岳認為，台灣建築設計界想要「讓世界看到台灣」，與其「朝貢」式地花大錢報名國際獎項、參加國際展覽，還不如紮紮實實地辦一個具國際視野的建築設計媒體，邀國際評論家與國際作品，在掌握台灣美學的核心條件下，讓台灣作品與國際作品同台較勁、對話。他表示，日、南韓的建築設計能量，都是在創辦擁有國際話語權的雜誌後逐步提升。

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