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聯航空姐入住台香格里拉飯店 踩空摔傷求償60萬…判了

記者林孟潔／台北即時報導
空服員示意圖／ingimage
空服員示意圖／ingimage

美國聯合航空田姓女空服員5年前入住香格里拉台北遠東國際大飯店，走出大門因地面高低落差而踩空跌倒，肩膀、膝蓋、腳部皆受傷，她提告求償1844萬餘元(新台幣，下同；約合60萬美元)，台北地方法院判飯店應賠償44萬餘元(約合1.4萬美元)，可上訴。

田女主張，她是聯合航空空服員，2018年10月30日降落台灣入住與公司簽約的遠東飯店，當晚外出欲去夜市，但飯店門外燈光昏暗又下雨，卻沒有警告標示，導致她踩空地面高低落差，重心失衡雙腳跌跪在凹凸不平的地磚上，肩膀、手腕、膝蓋、腳板都受傷。

田女表示，她因事故耗費大量時間治療，至今尚未痊癒，還留職停薪無法工作，最終被公司解雇，要求飯店賠償醫療費、不能工作損失、精神慰撫金、懲罰性賠償金等共1844萬餘元。

遠東飯店指出，飯店設計皆符合觀光旅館的規定，門口有數十個嵌燈、大面積燈具，視野明亮沒有昏暗不清，且行走處有大片紅地毯，兼具提醒即止滑效果，門口也有至少一位服務人員協助消費者，飯店並沒有疏失。

飯店表示，根據醫囑田女的傷勢至多應4週後痊癒，且傷勢也不至於影響工作，並認為精神慰撫金請求金額過高，田女當天穿細跟高跟鞋、拿手機未專注行走，才會跌倒，且她案發隔天甫就醫，也沒有依醫囑休息，請求駁回訴訟。

台北地院指出，遠東飯店門口高低落差約6公分，也有現場監視器畫面可證，認定田女是因高低落差而摔倒；飯店未在地毯邊緣放置警告或注意標示，不符合當時科技或專業水準的可合理期待的安全性，應負賠償責任。

法院根據醫院診斷，認為田女4周無法從事空服員工作，審酌後判遠東飯店應賠償醫藥費、薪資損失、慰撫金、懲罰性違約金等，共計44萬餘元。

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