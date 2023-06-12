公司殘障廁所成春宮…他4度戰人妻 綠帽夫獲賠6500元

新加坡商蝦皮娛樂電商公司鄭姓女員工和郭姓同事四度在公司大樓殘障廁所內性交，洪姓丈夫發現姦情後，提告求償，台灣高等法院判郭賠償20萬元確定。記者王宏舜／攝影

名下有2700多萬元(新台幣，下同；約合88萬美元)財產的洪姓Uber司機，借用妻子的筆電，卻發現她和同在蝦皮娛樂電商 公司上班的郭姓同事搞婚外情，四度在公司大樓殘障廁所性交，兩人對話裡妻子還以「老人」稱呼他；洪提損害賠償訴訟向郭求償80萬元(約合2.6萬美元)，台北地方法院判賠20萬元(約合6500美元)。洪、郭皆上訴，郭訴苦現在在傳統市場賣床套，收入不穩，台灣高等法院駁回確定。

洪姓司機2016年和鄭姓妻子結婚，育有1子，目前分居。

鄭姓妻子2022年初進入蝦皮任職，結識郭姓同事。洪提告主張妻子進蝦皮後，郭明知她已婚卻多般引誘，發展婚外情，他因借用妻子的電腦，赫見妻子和郭的曖昧對話訊息，驚覺戴綠帽。紅杏出牆事蹟敗露，鄭女坦承姦情，洪以幸福遭破壞、身心受痛苦折磨為由向郭求償80萬元。

台北地院審理時，郭表示和鄭女只是一般同事，他也不知道對方已婚，聊天內容只是朋友間胡鬧、隨意閒聊，沒有曖昧或提及性行為的親密對話，未侵害洪的配偶權。

但北院審理發現，郭在去年3月12日曾向鄭女表示「我不是單身ㄝ」，鄭女回答「乾，那我不能跟你聊天了。分手要通知我。」「我離婚也會通知你。」；3月21日，鄭女向郭說「老人回家了等等不能聊天惹」，郭回覆「我以為他平常都在家餒」。可見，郭確實知道鄭女有老公。

因一審僅判郭賠償20萬元，洪姓司機覺得「賠太少」，上訴高院 。洪說，郭至今未表達歉意，而且還暗指他和妻子涉嫌「仙人跳」，造成他二度傷害，因此上訴要求對方再賠20萬元。郭則駁稱沒有證據顯示他和鄭女真的有在殘障廁所性交，就算有，他現在在傳統市場賣床套組，收入有限且不固定，應酌減慰撫金。

高院認為，鄭女自陳3次在公司17樓、1次在13樓的殘障廁所性交，時間都是中午休息的時候，且分別記得那天中午有吃漢堡、體位，或是用外套鋪在地上做愛，其中1次「很快結束」等，再參酌通訊訊息，可見洪的主張有據。

高院認為一審已經參酌雙方身分、經濟狀況等一切情狀，判20萬元妥適，不管是洪認為「慰撫金過低」或是郭主張「收入不固定」，都不可採信，統統駁回。