我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄羅斯叛逃軍官受訪 透露俄軍損失慘重士氣低落

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

公司殘障廁所成春宮…他4度戰人妻 綠帽夫獲賠6500元

記者王宏舜／台北即時報導
新加坡商蝦皮娛樂電商公司鄭姓女員工和郭姓同事四度在公司大樓殘障廁所內性交，洪姓丈夫發現姦情後，提告求償，台灣高等法院判郭賠償20萬元確定。記者王宏舜／攝影
新加坡商蝦皮娛樂電商公司鄭姓女員工和郭姓同事四度在公司大樓殘障廁所內性交，洪姓丈夫發現姦情後，提告求償，台灣高等法院判郭賠償20萬元確定。記者王宏舜／攝影

名下有2700多萬元(新台幣，下同；約合88萬美元)財產的洪姓Uber司機，借用妻子的筆電，卻發現她和同在蝦皮娛樂電商公司上班的郭姓同事搞婚外情，四度在公司大樓殘障廁所性交，兩人對話裡妻子還以「老人」稱呼他；洪提損害賠償訴訟向郭求償80萬元(約合2.6萬美元)，台北地方法院判賠20萬元(約合6500美元)。洪、郭皆上訴，郭訴苦現在在傳統市場賣床套，收入不穩，台灣高等法院駁回確定。

洪姓司機2016年和鄭姓妻子結婚，育有1子，目前分居。

鄭姓妻子2022年初進入蝦皮任職，結識郭姓同事。洪提告主張妻子進蝦皮後，郭明知她已婚卻多般引誘，發展婚外情，他因借用妻子的電腦，赫見妻子和郭的曖昧對話訊息，驚覺戴綠帽。紅杏出牆事蹟敗露，鄭女坦承姦情，洪以幸福遭破壞、身心受痛苦折磨為由向郭求償80萬元。

台北地院審理時，郭表示和鄭女只是一般同事，他也不知道對方已婚，聊天內容只是朋友間胡鬧、隨意閒聊，沒有曖昧或提及性行為的親密對話，未侵害洪的配偶權。

但北院審理發現，郭在去年3月12日曾向鄭女表示「我不是單身ㄝ」，鄭女回答「乾，那我不能跟你聊天了。分手要通知我。」「我離婚也會通知你。」；3月21日，鄭女向郭說「老人回家了等等不能聊天惹」，郭回覆「我以為他平常都在家餒」。可見，郭確實知道鄭女有老公。

因一審僅判郭賠償20萬元，洪姓司機覺得「賠太少」，上訴高院。洪說，郭至今未表達歉意，而且還暗指他和妻子涉嫌「仙人跳」，造成他二度傷害，因此上訴要求對方再賠20萬元。郭則駁稱沒有證據顯示他和鄭女真的有在殘障廁所性交，就算有，他現在在傳統市場賣床套組，收入有限且不固定，應酌減慰撫金。

高院認為，鄭女自陳3次在公司17樓、1次在13樓的殘障廁所性交，時間都是中午休息的時候，且分別記得那天中午有吃漢堡、體位，或是用外套鋪在地上做愛，其中1次「很快結束」等，再參酌通訊訊息，可見洪的主張有據。

高院認為一審已經參酌雙方身分、經濟狀況等一切情狀，判20萬元妥適，不管是洪認為「慰撫金過低」或是郭主張「收入不固定」，都不可採信，統統駁回。

高院 電商

上一則

台海巡副所長放任中國人偷渡澎湖 遭火速拔官嚴懲

延伸閱讀

共和黨金主告歐洛克毀謗 上訴法院宣布不受理

共和黨金主告歐洛克毀謗 上訴法院宣布不受理
最高院意外裁決：阿拉巴馬州選區重畫傷害非裔選民

最高院意外裁決：阿拉巴馬州選區重畫傷害非裔選民
狗玩具戲仿威士忌酒瓶 最高院判酒商可打官司索賠

狗玩具戲仿威士忌酒瓶 最高院判酒商可打官司索賠
聯邦上訴法院裁決：非暴力罪犯 有擁槍權

聯邦上訴法院裁決：非暴力罪犯 有擁槍權

熱門新聞

一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

2023-06-07 16:58
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

2023-06-05 20:08
台積電否認每周平均工時超過50小時。（路透）

「每天工作12小時」美國廠員工加班喊苦 台積電回應了

2023-06-05 21:05
一名黃色絲襪、白色短裙的長腿「辣妹」，竟偷拍女廁內2名女子如廁畫面，被抓才發現他是男兒身。記者王駿杰／翻攝

台長腿「辣妹」進女廁拍私密照 被抓褲底驚見一大包

2023-06-07 14:11
高雄一名軍校生和女友母親對上眼，這段不倫戀最終被女友父親發現。示意圖與文中人物無關。（取材自Ingimage）

台軍校生戀上女友媽鹹濕片遭揭露 嗆女友爸沒資格當老公

2023-06-05 22:06
有「最聰明醫師」稱號的孔繁錦指侵女病患，最高法院依強制性交罪判4年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

「孔子第74代」名醫孔繁錦性侵丁字褲女病患 判4年確定要坐牢

2023-06-08 13:09

超人氣

更多 >
直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援

直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援
這項運動易學又健身 華人銀髮族超愛

這項運動易學又健身 華人銀髮族超愛
油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌
製造業出現警訊 全球大型經濟體無一倖免

製造業出現警訊 全球大型經濟體無一倖免
前飯店經理曝房間「2物品」超噁千萬別用：嚇到不敢再住

前飯店經理曝房間「2物品」超噁千萬別用：嚇到不敢再住