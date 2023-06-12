台海巡副所長放任中國人偷渡澎湖 遭火速拔官嚴懲

海巡署馬公商港安檢所林姓副所長驚爆私下放行中國籍人士登陸澎湖，海巡署表示，已將他拔官，並祭出行政處分。(記者翁至成／翻攝)

一段影片近日在海巡內部瘋傳，一名中國男子對鏡頭喊「沒有入台證，還想上澎湖吃美食，到底能不能登陸呢？」結果海巡署馬公商港林姓副所長，明知需有公文才能上岸，卻跟該名中國人說「我點名的時候你們要到」、「你們自己跑掉，被抓到要自己負責」、「我一定會說我有管制你們，是你們自己跑掉了」，直接放行讓對方上岸。

對此，海巡署表示，馬公商港林姓副所長不當發言，立即調整為非主管職務，並依法檢討重懲，絕不寬貸。

該影片長達4分多鐘，只見林姓副所長態度就是要讓對方偷渡，誇口直言「我們就互相啦」、「海關、移民 署要過來要一段時間，他們很近，但他們很懶」，「東摸摸西摸摸，接到通知再慢慢出來」，更自曝至今服務10年，要再做10年才能退休 。

海巡署稍早發布新聞稿，指出有關「聖克里斯多福籍AHA MOMENT」遊艇泊靠澎湖馬公亞果碼頭案，金馬澎分署說明如下：

一、本案「聖克里斯多福籍AHA MOMENT」遊艇（1美籍、4中籍）係從中國泉州出港，預定前往日本 沖繩，112年5月27日因避颱原因，獲准同意泊靠澎湖馬公第一漁港亞果碼頭，並經「CIQS 」港口聯檢機制完成檢查手續，其中船員經主管機關告知未經許可不得登岸，「A」船則於6月5日0830時航離亞果碼頭前往日本沖繩。

二、「A」船船員如需上岸，依法須向移民署提出申請，本案馬公商港副所長不當發言，除立即調整為非主管職務，並依法檢討重懲，絕不寬貸，同時追究相關人員行政責任，本分署將持續加強同仁教育訓練，避免類案再生。

據了解，該名商港林姓副所長現年31歲，階級為上尉。