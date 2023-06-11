前最美發言人遭長官性騷 柯文哲：發生了就迅速處理

前民眾黨發言人徐千晴自曝曾遭黨內長官性騷。(本報系資料照)

台灣政壇性騷風波持續延燒，民眾黨前發言人徐千晴在臉書指，去年2月遭長官性騷擾 ，感謝黨主席柯文哲 及時處理，卻有同樣受害的女黨工在底下留言，爆料徐千晴當時拜託她不要把性騷的事情說出來，並認為民眾黨欠她一個公開道歉。

柯文哲今受訪時表示，希望建立比較好的職場環境，最理想是不要發生，如果發生了就要迅速處理，按照SOP走。

柯文哲下午出席眾青論壇前受訪表示，另個黨工的案子已進入司法程序，他們當然還是基於保護當事人，在空間上、職務上隔開，不互相隸屬，接下來就照法律程序，他們無法再去做太多干擾。

媒體詢問，近期黨工事件及性騷擾事件，是否會擔心年輕人不想支持民眾黨？柯文哲說「不會啦」，民眾黨還是年輕人的最佳選擇。

此外，柯文哲日前才在東京出席「日本 台灣選哲之友會」籌備處揭牌儀式，有網友在日台交流廣場貼文指，民眾黨將籌備處用白紙貼在東京日本橋的公寓門牌上，合照後再摘下；且疑因未事先申請，占用馬路受訪驚動日本警察來關切。

民眾黨下午回應，並沒有占用馬路的情事，只是因此次隨行媒體很多、陣仗太大，轄區員警來關心，並不是來取締；若有前置工作沒有做得很好的地方，也會檢討改進。