台外交部證實,台外交部長吳釗燮應邀將於6月中旬出訪捷克,並進行演講。圖/本報系資料照

台外交部今日證實,台外交部長吳釗燮應邀將於6月中旬出訪捷克,並進行演講。台外交部表示,相關活動細節,未來將適時對外說明。

台外交部今指出,台外交部長吳釗燮應捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」(European Values Center for Security Policy, EVC)邀請,預計於6月中旬訪問捷克,出席「2023年歐洲價值高峰會」(European Values Summit 2023)並發表演講。

台外交部表示,捷克秉承故總統哈維爾(Václav Havel)尊重民主、自由及人權的立國精神,與台灣理念相近。吳釗燮此行,除了重申兩國基於共同價值的緊密夥伴關係,並將以「One Theater, One World and One Vision 」為題發表演說。相關活動情形,台外交部將適時對外說明。