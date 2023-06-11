餵藥案延燒 侯友宜說偵查不公開 趙少康：我的天啊
國民黨前秘書長李乾龍昨晚邀請國民黨總統參選人侯友宜與藍營人士與名嘴餐敘，中廣董事長趙少康今天受訪表示，侯友宜說偵查不公開，不太願意講案情，讓他覺得「我的天啊」，侯友宜還以為自己是警察，檢警一體嗎？檢察官根本是民進黨的，自己都先公開了，侯有行政調查權，當然可以公開。
趙少康表示，昨天是李乾龍請客，座上賓有前立委郭正亮、沈富雄、林郁方、內政部前部長廖了以、台北市前市長好龍斌、國民黨立委江啟臣等人；侯友宜與新北市前副市長謝政達稍晚出現。
對於近日大家關心的新北幼兒園餵藥案，趙少康表示，侯友宜有現場說明，但聽他說完，覺得侯友宜是在選總統嗎？太佛系了吧？侯不太願意講案情，只講處理的程序，強調檢察官鄭在調查，偵查不公開，他不方便說什麼。「我的天啊，每次都偵查不公開，但檢察官那邊都先公開了」。
趙少康強調，侯友宜有行政調查權，當然可以公開，與司法調查併行而不備；侯友宜還等檢察官？檢察官現在和侯在對立面，侯要搞清楚，「你以為你還是警察檢察官和你在一起，檢警一體啊？檢察官根本是民進黨的嘛」。
趙少康表示，不管是民進黨總統參選人賴清德，還是行政院長陳建仁都出來罵人，因為現在是在選舉，侯友宜卻還在佛心，說檢調會公布結果，最後結果一定是在那邊拖，不會先公布，侯友宜太好心了吧？還好侯友宜有聽進去，今天叫檢調趕快公布結果。
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