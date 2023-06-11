餵藥案延燒 侯友宜說偵查不公開 趙少康：我的天啊

中廣董事長趙少康。(本報系資料照片)

國民黨前秘書長李乾龍昨晚邀請國民黨總統參選人侯友宜 與藍營人士與名嘴餐敘，中廣董事長趙少康 今天受訪表示，侯友宜說偵查不公開，不太願意講案情，讓他覺得「我的天啊」，侯友宜還以為自己是警察，檢警一體嗎？檢察官 根本是民進黨的，自己都先公開了，侯有行政調查權，當然可以公開。

趙少康表示，昨天是李乾龍請客，座上賓有前立委郭正亮、沈富雄、林郁方、內政部前部長廖了以、台北市前市長好龍斌、國民黨立委江啟臣等人；侯友宜與新北市前副市長謝政達稍晚出現。

對於近日大家關心的新北幼兒園餵藥案，趙少康表示，侯友宜有現場說明，但聽他說完，覺得侯友宜是在選總統嗎？太佛系了吧？侯不太願意講案情，只講處理的程序，強調檢察官鄭在調查，偵查不公開，他不方便說什麼。「我的天啊，每次都偵查不公開，但檢察官那邊都先公開了」。

趙少康強調，侯友宜有行政調查權，當然可以公開，與司法調查併行而不備；侯友宜還等檢察官？檢察官現在和侯在對立面，侯要搞清楚，「你以為你還是警察檢察官和你在一起，檢警一體啊？檢察官根本是民進黨的嘛」。

趙少康表示，不管是民進黨總統參選人賴清德，還是行政院長陳建仁都出來罵人，因為現在是在選舉，侯友宜卻還在佛心，說檢調會公布結果，最後結果一定是在那邊拖，不會先公布，侯友宜太好心了吧？還好侯友宜有聽進去，今天叫檢調趕快公布結果。