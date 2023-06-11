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解放軍干擾蔡英文空中喊話？空軍司令部：總統未受影響

記者洪哲政／台北即時報導
蔡英文臉書披露她到空軍防空暨飛彈指揮部向飛行員對話，但軍方提供媒體資訊卻出現其實是在南部作戰管制中心，影片細節出現蔡英文談話被共軍廣播打斷。(圖／取自蔡英文臉書網頁)
蔡英文臉書披露她到空軍防空暨飛彈指揮部向飛行員對話，但軍方提供媒體資訊卻出現其實是在南部作戰管制中心，影片細節出現蔡英文談話被共軍廣播打斷。(圖／取自蔡英文臉書網頁)

台總統蔡英文日前率官員前往空軍南部區域作戰管制中心進行端午節視導，並透過戰管麥克風向飛行員喊話，但總統的喊話半途卻疑似被中國解放軍喊話打斷，中國空軍還向不明機宣稱「侵入中國大陸領空」。空軍司令部今天表示，當時總統是以戰備專線電話與飛彈部隊通聯，共軍採國際緊急開放頻率廣播，二者通話系統不同，且總統並未受到影響。

蔡英文9日前往南部部隊視導，總統府官方臉書披露她前往空軍防空暨飛彈指揮部、陸軍八軍團視導，臉書上披露蔡總統就著麥克風喊話影片。但媒體報導進一步披露她是進入「空軍防空暨導彈指揮部暨南部區域作戰管制中心」向飛行員喊話慰勞。

曝光媒體資訊指出，蔡英文前往「空軍防空暨導彈指揮部暨南部區域作戰管制中心」及「陸軍第八軍團指揮部」，除聽取部隊相關任務簡報，也與空軍飛行員及飛彈連連長分別進行戰備通話。但蔡英文與戰機飛行員通話時，一旁傳出解放軍喊話的聲音，「注意，我是中國空軍，你已侵入中國領空，嚴重侵犯我國主權」。

面對突如其來的音源，戰管單位主官趕緊上前關閉相關頻道，停止通話，蔡英文一度笑了出來，之後才又繼續與國軍通話。影片曝光後，中共環球網據此製作影片，成為中共對台心戰內容。

空軍司令部今天表示，有關「蔡總統昨日視導國軍部隊，與相關人員進行戰備通話時，傳出共軍干擾驅離廣播」 ，當時蔡英文是以戰備專線電話與飛彈部隊通聯，共軍採國際緊急開放頻率廣播，二者通話系統不同，且蔡英文並未受到影響。

空軍司令部進一步表示，有關台海周邊海、空域狀況空軍運用聯合情監偵作為，均能有效掌握，另對於解放軍擾台各項手段，依「不迴避、不挑釁、不畏戰」原則，全程嚴密監控、及時應處，確保國土安全。

蔡英文 共軍 解放軍

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