解放軍干擾蔡英文空中喊話？空軍司令部：總統未受影響

蔡英文臉書披露她到空軍防空暨飛彈指揮部向飛行員對話，但軍方提供媒體資訊卻出現其實是在南部作戰管制中心，影片細節出現蔡英文談話被共軍廣播打斷。(圖／取自蔡英文臉書網頁)

台總統蔡英文 日前率官員前往空軍南部區域作戰管制中心進行端午節視導，並透過戰管麥克風向飛行員喊話，但總統的喊話半途卻疑似被中國解放軍 喊話打斷，中國空軍還向不明機宣稱「侵入中國大陸領空」。空軍司令部今天表示，當時總統是以戰備專線電話與飛彈部隊通聯，共軍 採國際緊急開放頻率廣播，二者通話系統不同，且總統並未受到影響。

蔡英文9日前往南部部隊視導，總統府官方臉書披露她前往空軍防空暨飛彈指揮部、陸軍八軍團視導，臉書上披露蔡總統就著麥克風喊話影片。但媒體報導進一步披露她是進入「空軍防空暨導彈指揮部暨南部區域作戰管制中心」向飛行員喊話慰勞。

曝光媒體資訊指出，蔡英文前往「空軍防空暨導彈指揮部暨南部區域作戰管制中心」及「陸軍第八軍團指揮部」，除聽取部隊相關任務簡報，也與空軍飛行員及飛彈連連長分別進行戰備通話。但蔡英文與戰機飛行員通話時，一旁傳出解放軍喊話的聲音，「注意，我是中國空軍，你已侵入中國領空，嚴重侵犯我國主權」。

面對突如其來的音源，戰管單位主官趕緊上前關閉相關頻道，停止通話，蔡英文一度笑了出來，之後才又繼續與國軍通話。影片曝光後，中共環球網據此製作影片，成為中共對台心戰內容。

空軍司令部今天表示，有關「蔡總統昨日視導國軍部隊，與相關人員進行戰備通話時，傳出共軍干擾驅離廣播」 ，當時蔡英文是以戰備專線電話與飛彈部隊通聯，共軍採國際緊急開放頻率廣播，二者通話系統不同，且蔡英文並未受到影響。

空軍司令部進一步表示，有關台海周邊海、空域狀況空軍運用聯合情監偵作為，均能有效掌握，另對於解放軍擾台各項手段，依「不迴避、不挑釁、不畏戰」原則，全程嚴密監控、及時應處，確保國土安全。