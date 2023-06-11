談國防安全 柯文哲：網軍第一優先 每年挑題目癱瘓中網

民眾黨總統參選人柯文哲今天出席眾青論壇，與青年對談。記者余承翰／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲 今出席眾青論壇，針對各議題和青年對談。被問到國防安全議題時，柯文哲表示，先決定戰略、戰術、戰鬥，設想敵軍攻擊模式和台軍資源資源配置，資訊戰一定是第一步，「如果我來做，網軍會第一優先」，要讓中共 清楚，台灣有能力癱瘓對方網路。

柯文哲指出，理性、務實、科學，先決定戰略、再決定戰術、戰鬥。他先前提到金廈大橋的看法，很多人一直罵他，但他很清楚，「中國如果對台動手，一定是斬首戰術，不會去打金門」，所以第一步是資訊戰，先癱瘓所有網路，第二步才是飛彈，再來才是制空、制海，最後才有登陸戰的問題，所以政府應該在資安要投入更多錢。

柯文哲舉以色列 為例，他在2019年曾去看過以色列網軍，以色列是高中畢業後就去當兵，政府從成績最好的學生挑選去做網軍，退伍、大學畢業後就要他們去開公司，國防會出題目，想要做什麼，讓這些人再回來標案，這真的是用國家力量在培養網軍。

柯文哲說，要按照敵軍的角度做準備，台灣要花更大力氣去做資訊作戰的準備，這本來就是台灣的強項，要用國家力量發展。

他提到，當年台灣發展IDF國產戰鬥機，一開始美國不賣F16，等台灣做出來美方又馬上說賣給我們，「隔20年回頭看，如果重來一次，我們那時候應該繼續做」，所以，國防一定程度還是要自主，假設台灣和美國買6200億元軍火，拿1000億出來自己做無人機，應該效果差不多，「1000億拿來發展自己的國防產業，搞不好就做起來了。」

柯文哲說，全民國防本來就還是要準備，去年眾院前議長裴洛西訪台，全世界都很緊張，最不緊張的就是台灣，完全沒有憂患意識，這實在很頭痛。

柯文哲也說，如果他來做總統，網軍會是第一優先，因為他想過，以後每年都選一天挑題目，例如10月1日中共國慶，今年就把他們的高鐵系統全部癱瘓、明年把ATM全部癱瘓，「告訴他們你要小心，我是有能力把你癱瘓的，不要亂動，真的動我就搞你。」哪天把北京中央政府的網頁換掉，每年給他示威一次，但這要訓練夠強的網軍，以色列網軍就是這樣幹的；伊朗核設施被以色列入侵後燒掉，像這個就是厲害。