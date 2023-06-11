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台灣新北「私幼餵藥案」血檢出爐 8童全驗出苯巴比妥

記者劉懿萱／新北11日電
新北市府今開記者會公布8位幼童血液檢驗報告。(記者劉懿萱／攝影)
新北市府今開記者會公布8位幼童血液檢驗報告。(記者劉懿萱／攝影)

台灣新北市板橋某私幼餵藥案延燒，新北市府台北時間11日開記者會公布委託土城醫院檢測的8位幼童血液檢驗報告，其中3至3.5µg/ml（微克／毫升）占12.5%，換算人數為一名幼童，另一名為1.5至2µg/ml，其餘6人落在於1至1.5µg/ml。至於家長希望能毛髮檢測，新北市副市長劉和然說，已媒合一家醫院先採樣，再送給檢察官檢驗。

外傳有學童藥物殘留嚴重超標，劉和然說，為讓外界更了解情形，11日公布8位幼童血液檢驗報告，低於1.0µg/ml以下視為零檢出，其中1至1.5µg/ml占75％，1.5至2µg/ml占12.5%，唯一比較高的3至3.5µg/ml也占12.5%。衛生局指出，15至40µg/ml 是醫院轉介治療的標準，因此這8位幼童檢驗結果屬微量藥物殘留。

有媒體詢問是否有查到藥物來源，新北衛生局副局長高淑真說，目前所有藥物來源，正由檢調積極偵查釐清中，將全力配合檢調處置。劉和然也說，新北市經查毫無異常，且各縣市也都在稽查中，新北會與中央保持聯絡採樣狀況，後續會再對外報告。

另外，衛服部受理25位學童檢驗結果預計今天出爐，劉和然說，衛福部是尿檢由中央主導，剛公布是血檢，中央地方會保持聯絡，合作瞭解案情。

至於家長擔心驗血、驗尿已超過檢測黃金期，盼能毛髮檢測，劉說，已溝通到一家醫院可以幫忙做採檢、採樣，今天也跟檢察官說明，會送給檢察官檢驗，希望讓家長安心。

檢測 檢察官

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