被控強吻、拉手摸下體 「時代力量」劉仕傑道歉：已婚跨越互動份際

針對時代力量黨員劉仕傑被爆涉嫌性騷擾，他深夜在臉書發文道歉。(本報資料照片)

針對時代力量黨員劉仕傑被爆涉嫌性騷擾 ，他在台北時間10日深夜在臉書 發文道歉，他表示，對於過去的不成熟，忽略他人主觀感受及不慎造成的傷害，他深切反省自責，並向當事人表達最誠摯歉意，未來將終身自我警惕。「互動中我並未隱瞞已婚事實，亦無騷擾意圖」。未來不再從事政治事務，臉書粉專也已關閉。

陳姓女子日前在臉書控訴，跟A男認識是因為辦活動，有天對方打電話約她出去，把車開到碧潭，當時已經超過晚間10點，基本上整條街都是黑的。陳女說，車上聊天過程，A男非常突然的用手臂扣住她的脖子，把她從副駕位置拉過去親，她只能勉力單手支撐在椅子上，另一手試圖推開，A男另一隻手卻解開皮帶和褲子的扣子，拉下拉鍊，硬把她手拉去碰處他私處。陳女嚴肅說：「我說NO就是！你不是要去選舉？你確定要這樣？」A先生居然不疾不徐穿好褲子繼續先前話題，彷彿沒事。

陳女聲稱，該男曾兩度競選台北市議員落選，還自稱是民進黨 立委范雲的愛徒。被影射的疑似是曾代表時代力量參選議員的劉仕傑。

●劉仕傑聲明：

1. 對於過去的不成熟，忽略他人主觀感受及不慎造成的傷害，我深切反省自責，並向當事人表達最誠摯歉意，未來將終身自我警惕。

2. 與當事人係於工作場合認識，交流內容始於對人生及家庭的想法，互動中我並未隱瞞已婚事實，亦無騷擾意圖。然以已婚身分跨越互動份際，我責無旁貸。

3. 基於個人生涯規劃，我業於去年選後離開政治工作，未來亦不再從事政治事務，臉書粉專也已關閉。

4. 從事公共及國際事務以來，向秉持初衷自我惕勵，感謝過去同行夥伴。未能持續戮力前行，深感抱歉。

5. 對於對家人朋友的傷害，餘生將勉力彌補，但盼奢見日出之時。家人一生但求平靜，如今因我風波承受傷痛，我自當負起全責。