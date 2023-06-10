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教少女玩「主人調教狗狗」遊戲誘拍不雅照 男子遭判刑

記者石秀華／高雄即時報導
高雄林姓男子透過IG，以語音教少女玩「主人調教狗狗」遊戲，誘拍不雅照，法官考量他坦承犯行，且與被害人達成和解，有期徒刑2年，緩刑5年。（示意圖）。圖／ingimage
高雄林姓男子透過IG，以語音教少女玩「主人調教狗狗」遊戲，誘拍不雅照，法官考量他坦承犯行，且與被害人達成和解，有期徒刑2年，緩刑5年。（示意圖）。圖／ingimage

高雄市一名林姓男子在IG認識一名12歲少女，提議玩「主人調教狗狗」的遊戲，引誘少女拍下裸胸及私處的不雅照；高雄地院法官審酌林和被害人達成和解，考量他無前科，坦承犯行，依電子訊號罪處其有期徒刑2年，緩刑5年，向公庫支付6萬元，以及應接受法治教育10場次，緩刑期間付保護管束。

判決書指出，林姓男子於2021年12月7日，透過IG認識一名12歲少女，兩人當了網友後，少女逐漸失去戒心，林提議以語音方式，和少女玩「主人調教狗狗」的遊戲。

少女聽著林男的語音指示，「狗狗要露出2邊」、「內衣不用脫」、「制服拉開就好」、「整個胸都看到」、「坐著雙腿張開來更好」等指令，做出不雅動作後，以自拍方式拍下大量不雅的裸照傳送給林男。

案經警方偵辦一起違反兒童及少年性剝削案件時，查獲林男犯行，將他移送法辦。

高雄地院法官審酌林男明知少女未滿18歲，心智發育尚未健全，思慮未臻成熟，為逞私慾，竟以引誘方式，使告訴人拍攝裸露胸部或下體的照片傳送給他觀看，戕害少女身心健康及潛移偏差之性觀念。

法官考量林男犯後坦承犯行、無前科，且與被害少女及家人達成和解，被害人也請求讓林緩刑，依電子訊號罪判處林男有期徒刑2年，緩刑5年；判決後，2年內須向公庫支付6萬元，以及應接受法治教育10場次，緩刑期間付保護管束。

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