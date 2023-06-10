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反送中運動4周年 台北千人上街遊行撐香港

中央社台北10日電
10日下午，近千人走上台北街頭聲援香港，並由各界人士就政治、經濟、人權等發表短講，呼籲持續關注香港的狀況。圖為步行在羅斯福路上的遊行隊伍。中央社
10日下午，近千人走上台北街頭聲援香港，並由各界人士就政治、經濟、人權等發表短講，呼籲持續關注香港的狀況。圖為步行在羅斯福路上的遊行隊伍。中央社

香港反送中運動已經屆滿4年，今天下午近千人走上台北市街頭遊行，高呼「光復香港，時代革命」，並邀請各界人士就政治、經濟、人權等議題短講，呼籲持續關注香港的狀況。

由在台港人與台灣公民團體共同舉辦的「逆風並行，再見香港」遊行，10日下午從台灣大學正門口出發，一路步行至自由廣場。

主辦單位表示，遊行主題「逆風並行」是指香港抗爭者面對逆境卻沒有放棄的精神，堅定地為自由和民主不斷奮鬥；「再見香港」則有一語雙關的含義，既是「告別」也期盼「重聚」。

除了遊行，主辦單位同時邀請各界人士就政治、經濟、人權等不同面向議題進行短講，呼籲持續關注香港的狀況。

民進黨籍立法委員洪申翰表示，過去「悼念六四」、「七一大遊行」是香港重要的民主活動，然而這些活動已經無法於香港舉行。現在來自香港的民主火苗與力量到了台灣，希望台灣能把這些事情接力傳下去。

他表示，今天走上街頭的這群人追求的不是個人利益，而是為了集體的利益，站出來對抗來自中共的打壓、威脅，「如果我們不能站出來制止，那麼每個人都會受害、被捲入，手上的自由民主都會失去」。

曾遭中國關押5年的NGO工作者李明哲今天也現身遊行隊伍之中，並且發表短講。

李明哲說，反送中運動不只對於香港有影響，事實上對全世界都造成了影響，因為當時香港就是站在全球反對中國霸權的第一線、全世界抗中的第一個戰場。這個戰場向世界傳達的是中國絲毫不遵守曾經簽署並承諾的一國兩制，「這種不遵守法治的行為，對內展現的是壓迫人權，對外則是漠視所有世界的規則」。

他強調，今天這麼多人站了出來就是以行動告訴中國政府：「當你用這種蠻橫的手段對付中國人、香港人、圖博人，台灣人拒絕這種方式，台灣人會捍衛自己的生存尊嚴。」

此外，也有港人團體代表在短講時提到，許多香港人因為言論或行動被指控違反港區國安法，面臨司法壓迫。然而即便如此，香港抗爭者並不畏懼，在香港或是海外持續以不同的方式抗爭與發聲。

香港 遊行 反送中

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