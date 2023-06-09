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「把妳當貓寵」台大學男助教性騷擾女學生 丟飯碗

記者林佩均／台中即時報導
「MeToo」性騷風波持續延燒，有女網友在臉書具名發文，台中市一所私立大學楊姓男助理教授對2名女學生伸出狼爪，甚至對女學生說「我把你當貓在疼愛」，嚴重影響女學生身心健康。圖／讀者提供
「MeToo」性騷風波持續延燒，有女網友在臉書具名發文，台中市一所私立大學楊姓男助理教授對2名女學生伸出狼爪，甚至對女學生說「我把你當貓在疼愛」，嚴重影響女學生身心健康。圖／讀者提供

「MeToo」性騷風波持續延燒，台中市一所私立大學楊姓男助理教授，去年底遭畢業女學生指控性騷擾，已遭校方解聘。有女網友今在臉書具名發文，該教師一共對2名女學生伸出狼爪，對女學生說「我把你當貓在疼愛」，嚴重影響女學生身心健康，要求狼師向被害人應鄭重道歉。校方表示，去年立案調查後，已將該師解聘。

女網友說，她2名受害女學生的同系同學，楊姓教師去年10月初到台南參加研討會，邀已畢業女學生N女見面，以到旅館放行李為由，卻對女學生性騷，女學生試圖閃避，飽受驚嚇，決定向師長揭發，此案目前已進入司法訴訟。

女網友指出，楊姓教師不只對1名已畢業女同學造成傷害，根據性平會的報告，已確認調查屬實，有另名女學生Z也曾受到傷害，在Z生案件中，性平會認定情節重大，因此解聘這名教師。

女網友感謝系上許多老師對此事件始終抱持嚴肅、絕不輕易包庇加害人的態度。幾經思考，她仍然決定具名、公開，並嚴正要求楊姓教師嚴正反省、公開道歉，且真的深刻意識到自己對這些女學生「們」帶來的傷害有多麼巨大。

校方表示，去年12月得知該案後，立即積極進行調查及輔導；全案經性平會調查及校教評會決議，該名教師予以解聘，並已呈報教育部。並強調，校方對校園性別事件零容忍，任何校園性別事件都不應該發生。

性騷擾 教育部 旅館

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