民眾黨總統參選人柯文哲今下午到屏東縣大仁科大演講,會後被學生提問將參選總統的他,如何取得美國的支持?他回應,「誠實才是好的政策」。(讀者提供)

民眾黨總統參選人柯文哲 今受邀到屏東私立大仁科大,以「文思遠見,青年哲學」為主題演講,分享人生觀,會後被學生提問將參選總統的他,如何取得美國的支持?柯文哲回應,「誠實才是好的政策」。

大仁科大學生會今下午於校內大禮堂舉辦畢業典禮系列活動,邀請柯文哲講述自己面對成敗的自處之道,也鼓勵學生面對挫折,要如哥倫布發現新大陸般,「Never say never」,勇於航向不可知的世界。

結束約1個小時的演講後,柯文哲也開放現場學生提問,1名大一學生提問「參選總統須得到美國的支持,在強大的國防與外交下,如何抵擋中國的侵略,要以何種條件取得美國的信任?」