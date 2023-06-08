我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美持續經營最久餐館 北京樓114年屹立不搖的秘密

密件門 川普：我遭起訴 13日向法院報到

遭指控涉嫌性騷擾 王健壯：台灣MeToo運動第1樁冤案

記者楊德宜、葉冠妤／台北即時報導
王健壯日前被指控涉及性騷擾事件，昨天發表聲明。(本報資料照片)
王健壯日前被指控涉及性騷擾事件，昨天發表聲明。(本報資料照片)

台灣資深媒體人王健壯遭質疑涉嫌性騷擾，「上報」昨天（台北8日）傍晚發布上報董事長王健壯本人發表聲明，內文表示，他從來沒有想過「性騷擾」的指控可以加諸他身上。他向作家趙思樂等人道歉，但對於作家房慧真的指控，他表示，「她製造了台灣Me Too運動裡的第一樁冤案」。

王健壯的聲明文表示，他這些年飯局可能因為肢體接觸而冒犯他人的情形，必須反省認錯。「我竟然造成了趙思樂的痛苦、甚至形成她與莫之許間無法化解的一個心結，我只有向他們真誠的道歉」。

王健壯表示，他對於趙思樂以及其他可能也被他並無騷擾意圖而冒犯過的人，真心感到非常抱歉。「對於房慧真的不實指控，我只能說椎心刺骨。我終於明白了受冤者要從不被相信的絕望中爬起來，是多麼艱難的一步」。

「上報」董事長王健壯日前被指控涉及性騷擾事件，今日由他本人發表聲明如下：

●「王健壯聲明：被指控四十小時之後」全文：

被指控四十小時之後，我才回過神來。

四十小時以來，我被強烈的羞愧壓得喘不過氣，不斷反省回想我近五十年的記者生涯。我失敗得很多，成就得很少，對過往的自己縱然有諸多不滿意，但始終自豪於能夠不受權力的蠱惑，行正走穩。我從來沒有想過「性騷擾」的指控可以加諸我身。

我不用臉書，趙思樂與房慧真的文章是朋友轉寄給我的，讀後大驚。我向朋友表明，我絕對沒有騷擾別人的動機與企圖，而且我一向支持 Me Too 運動，也一向支持性別平權與進步價值。朋友聽了嚴厲的責怪我，她說每個被指控的人都這麼說，這些漂亮話何其容易；大家痛恨的正是這種說一套做一套的虛偽。這一波出面指證的受害者都有憑有據，趙思樂與房慧真也是廣受信賴的非虛構寫作作家，朋友語氣嚴肅，要我好好面對。

我認真回想，這些年來在飯局裡可能有因為肢體接觸而冒犯他人的情形，我必須反省認錯。追溯這個壞習慣的源頭，大概是我幾十年前還是菜鳥記者的時候，就從大環境中耳濡目染，以為當然；而我感到極為慚愧的是，我一直從事新聞工作，照理說是最應該與時俱進的，可是我竟然從來沒有意識到這個壞習慣對女性的不尊重。趙思樂與莫之許都是優秀正直的中國作家，我真心尊敬、喜歡他們，我竟然造成了趙思樂的痛苦、甚至形成她與莫之許間無法化解的一個心結，我只有向他們真誠的道歉。

房慧真的指控，我要等到四十小時以後，才開始感到憤怒。她的文章以另一則中國時報的性騷擾案做為楔子，結尾提到我也待過中國時報，並說把我的名字說出來可免其他男性媒體主管人心惶惶，「幫大家解套」；明白將這個案子栽到我頭上。但那不是我，該案的控訴者隨後澄清，媒體報導時也直接下標題「不是王健壯」，可見房慧真的文章確實造成對我的誤解與傷害。房慧真所犯的是一望即知的錯誤，控訴者所指的「2004、2005 年左右」，我根本不在中國時報。她如果有做到最基本的查證，哪怕只是 google，也應該知道那不是我。

房慧真描述的性騷擾情境不堪至極，我受此指控，驚駭莫名，彷彿被巫術的指頭指住，動彈不得，待我回過神來才開始感到憤怒，因為她的指控根本不可能！一個飯局裡，每個人手上拿筷子、碗或酒杯，自然會形成一個屏障空間，不可能有人能夠以手肘去觸碰旁人的胸部，因為一定會被那個人的上臂擋住。她說「前輩的肘彎持續伸來，直到酒局結束」，但「當眾性騷擾而不被他人察覺」，這完全違反常理！沒有人的手能夠那樣扭曲，像她的記憶那般扭曲。房慧真所引用的《色，戒》片段，男女主角是並排坐在汽車後座，所以可能觸碰；觥籌交錯的飯局裡絕無可能，不被旁人察覺，更不可能。

這位非虛構寫作作家，用一個虛構作品虛構一個不可能的性騷擾，把《色，戒》裡面淫猥的形象移花接木到我身上。她自己承認，「這個笑話我拿來講了好多年」。在我不長的餘生裡，可能還要繼續承受她的虛構帶來的罵名。在她漫長的餘生裡，則必須面對她拋出的錯誤指控，不僅無情地踐踏我，也對 Me Too 運動造成了深遠的傷害。她製造了台灣 Me Too 運動裡的第一樁冤案。

房慧真把自己形容得像小蝦米，我像大鯨魚，好像全台灣的媒體人都是我手裡的布偶，這樣她就可以居於道德高地。然而事實是，過去四十小時裡，主流媒體毫不留情稱我為性騷擾慣犯，不斷傳述荒唐不可能的飯局性騷擾，而房慧真隨便把別的案子栽贓給我，也沒有人指責她。房慧真知道指證錯誤以後，只加個註解，但對於先前的栽贓卻毫無歉意，好像她有一張指控通行證，可以豁免查證義務。得到優惠待遇的是她，不是我。悲哀的是，她一人的錯誤指控，終將連帶侵蝕 Me Too 運動的支持基礎。

朋友要我好好讀一讀這次出面揭發的人所寫的經驗，她認為我雖然知識上知道性別的不平等，但是對於女性的感受卻一點也不了解。我虛心接受，我需要補課。我對於趙思樂以及其他可能也被我並無騷擾意圖而冒犯過的人，真心感到非常抱歉。這是我的錯，我不迴避。對於房慧真的不實指控，我只能說椎心刺骨。我終於明白了受冤者要從不被相信的絕望中爬起來，是多麼艱難的一步。

過去我自認支持性別平權，但不曾反省過自己在這個性別權力網絡裡的位置，不自覺地把自己當作「局外人」，沒有想到我也是這個局裡必須改變的一份子。這次事件對我是一記重擊。踉蹌狼狽，勉力前行。

性騷擾 小蝦米 汽車

上一則

涉性騷 朱學恒道歉文刪這句 網質疑受害人不只鍾沛君

延伸閱讀

藍祖蔚透過律師發聲明：從未因性騷擾而離職

藍祖蔚透過律師發聲明：從未因性騷擾而離職
作家陳芳明、影評人藍祖蔚 也被控是性騷慣犯

作家陳芳明、影評人藍祖蔚 也被控是性騷慣犯
賴清德：性騷吃案 主管開除永不任用

賴清德：性騷吃案 主管開除永不任用
被控肚子頂范雲 陳雪生判賠8萬元

被控肚子頂范雲 陳雪生判賠8萬元

熱門新聞

一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

2023-06-07 16:58
王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

2023-06-05 20:08
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
台積電否認每周平均工時超過50小時。（路透）

「每天工作12小時」美國廠員工加班喊苦 台積電回應了

2023-06-05 21:05

超人氣

更多 >
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜

中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜
奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光
華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜
「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司