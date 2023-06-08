遭指控涉嫌性騷擾 王健壯：台灣MeToo運動第1樁冤案

王健壯日前被指控涉及性騷擾事件，昨天發表聲明。(本報資料照片)

台灣資深媒體人王健壯遭質疑涉嫌性騷擾 ，「上報」昨天（台北8日）傍晚發布上報董事長王健壯本人發表聲明，內文表示，他從來沒有想過「性騷擾」的指控可以加諸他身上。他向作家趙思樂等人道歉，但對於作家房慧真的指控，他表示，「她製造了台灣Me Too運動裡的第一樁冤案」。

王健壯的聲明文表示，他這些年飯局可能因為肢體接觸而冒犯他人的情形，必須反省認錯。「我竟然造成了趙思樂的痛苦、甚至形成她與莫之許間無法化解的一個心結，我只有向他們真誠的道歉」。

王健壯表示，他對於趙思樂以及其他可能也被他並無騷擾意圖而冒犯過的人，真心感到非常抱歉。「對於房慧真的不實指控，我只能說椎心刺骨。我終於明白了受冤者要從不被相信的絕望中爬起來，是多麼艱難的一步」。

「上報」董事長王健壯日前被指控涉及性騷擾事件，今日由他本人發表聲明如下：

●「王健壯聲明：被指控四十小時之後」全文：

被指控四十小時之後，我才回過神來。

四十小時以來，我被強烈的羞愧壓得喘不過氣，不斷反省回想我近五十年的記者生涯。我失敗得很多，成就得很少，對過往的自己縱然有諸多不滿意，但始終自豪於能夠不受權力的蠱惑，行正走穩。我從來沒有想過「性騷擾」的指控可以加諸我身。

我不用臉書，趙思樂與房慧真的文章是朋友轉寄給我的，讀後大驚。我向朋友表明，我絕對沒有騷擾別人的動機與企圖，而且我一向支持 Me Too 運動，也一向支持性別平權與進步價值。朋友聽了嚴厲的責怪我，她說每個被指控的人都這麼說，這些漂亮話何其容易；大家痛恨的正是這種說一套做一套的虛偽。這一波出面指證的受害者都有憑有據，趙思樂與房慧真也是廣受信賴的非虛構寫作作家，朋友語氣嚴肅，要我好好面對。

我認真回想，這些年來在飯局裡可能有因為肢體接觸而冒犯他人的情形，我必須反省認錯。追溯這個壞習慣的源頭，大概是我幾十年前還是菜鳥記者的時候，就從大環境中耳濡目染，以為當然；而我感到極為慚愧的是，我一直從事新聞工作，照理說是最應該與時俱進的，可是我竟然從來沒有意識到這個壞習慣對女性的不尊重。趙思樂與莫之許都是優秀正直的中國作家，我真心尊敬、喜歡他們，我竟然造成了趙思樂的痛苦、甚至形成她與莫之許間無法化解的一個心結，我只有向他們真誠的道歉。

房慧真的指控，我要等到四十小時以後，才開始感到憤怒。她的文章以另一則中國時報的性騷擾案做為楔子，結尾提到我也待過中國時報，並說把我的名字說出來可免其他男性媒體主管人心惶惶，「幫大家解套」；明白將這個案子栽到我頭上。但那不是我，該案的控訴者隨後澄清，媒體報導時也直接下標題「不是王健壯」，可見房慧真的文章確實造成對我的誤解與傷害。房慧真所犯的是一望即知的錯誤，控訴者所指的「2004、2005 年左右」，我根本不在中國時報。她如果有做到最基本的查證，哪怕只是 google，也應該知道那不是我。

房慧真描述的性騷擾情境不堪至極，我受此指控，驚駭莫名，彷彿被巫術的指頭指住，動彈不得，待我回過神來才開始感到憤怒，因為她的指控根本不可能！一個飯局裡，每個人手上拿筷子、碗或酒杯，自然會形成一個屏障空間，不可能有人能夠以手肘去觸碰旁人的胸部，因為一定會被那個人的上臂擋住。她說「前輩的肘彎持續伸來，直到酒局結束」，但「當眾性騷擾而不被他人察覺」，這完全違反常理！沒有人的手能夠那樣扭曲，像她的記憶那般扭曲。房慧真所引用的《色，戒》片段，男女主角是並排坐在汽車 後座，所以可能觸碰；觥籌交錯的飯局裡絕無可能，不被旁人察覺，更不可能。

這位非虛構寫作作家，用一個虛構作品虛構一個不可能的性騷擾，把《色，戒》裡面淫猥的形象移花接木到我身上。她自己承認，「這個笑話我拿來講了好多年」。在我不長的餘生裡，可能還要繼續承受她的虛構帶來的罵名。在她漫長的餘生裡，則必須面對她拋出的錯誤指控，不僅無情地踐踏我，也對 Me Too 運動造成了深遠的傷害。她製造了台灣 Me Too 運動裡的第一樁冤案。

房慧真把自己形容得像小蝦米 ，我像大鯨魚，好像全台灣的媒體人都是我手裡的布偶，這樣她就可以居於道德高地。然而事實是，過去四十小時裡，主流媒體毫不留情稱我為性騷擾慣犯，不斷傳述荒唐不可能的飯局性騷擾，而房慧真隨便把別的案子栽贓給我，也沒有人指責她。房慧真知道指證錯誤以後，只加個註解，但對於先前的栽贓卻毫無歉意，好像她有一張指控通行證，可以豁免查證義務。得到優惠待遇的是她，不是我。悲哀的是，她一人的錯誤指控，終將連帶侵蝕 Me Too 運動的支持基礎。

朋友要我好好讀一讀這次出面揭發的人所寫的經驗，她認為我雖然知識上知道性別的不平等，但是對於女性的感受卻一點也不了解。我虛心接受，我需要補課。我對於趙思樂以及其他可能也被我並無騷擾意圖而冒犯過的人，真心感到非常抱歉。這是我的錯，我不迴避。對於房慧真的不實指控，我只能說椎心刺骨。我終於明白了受冤者要從不被相信的絕望中爬起來，是多麼艱難的一步。

過去我自認支持性別平權，但不曾反省過自己在這個性別權力網絡裡的位置，不自覺地把自己當作「局外人」，沒有想到我也是這個局裡必須改變的一份子。這次事件對我是一記重擊。踉蹌狼狽，勉力前行。