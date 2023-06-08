涉性騷 朱學恒道歉文刪這句 網質疑受害人不只鍾沛君

還有網友搜出朱學恒2020年7月10日轉分享鍾沛君在綠島穿著比基尼吃冰的照片。朱學恒寫「欺世盜名，這尺寸我覺得不對（推眼鏡）」。（取材自臉書）

台北市議員鍾沛君在臉書 指控名嘴朱學恒去年8月毛手毛腳、強摟強吻，甚至說「反正妳明天也不會記得」，事後朱學恒立下切結書。朱學恒昨晚道歉，但被網友發現原本的道歉文有「向所有被我冒犯的人道歉」字句，卻刪文重發改為「向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉」。

網友發現，朱學恒昨晚的道歉文，一開始的版本為「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向所有被我冒犯的人道歉」。但刪文後重發，內容變更為「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉」。

由於鍾沛君的舉發文章寫有「我不但確知我不是唯一被朱學恒強摟強吻的人」，對應朱學恒一開始寫的「向所有被我冒犯的人道歉」，網友質疑受害人不只鍾沛君。

網友表示，「所以到底是一個還是很多個？為什麼剛剛的留言全不見了」、「除了鍾沛君議員和有沒有其他受害者」、「請問『所有』是幾個？」、「要算一下冒犯了幾個人」、「刪文了，還好有備份呢」、「要改幾次？」、「道歉文Po了又刪又Po，你要不要直接禁留言比較快？」

還有網友搜出朱學恒2020年7月10日轉分享鍾沛君在綠島穿著比基尼吃冰的照片。朱學恒寫「欺世盜名，這尺寸我覺得不對（推眼鏡）」。

多名政治人物、媒體人紛紛在鍾沛君臉書留言聲援，民進黨立委高嘉瑜留言，「沛君加油，妳真的很勇敢，辛苦妳了，妳的勇敢會讓更多人願意站出來，給更多人力量，謝謝妳的勇敢」。

國民黨 立委王鴻薇表示，「很勇敢，支持妳！勇敢站出來 真的要很有勇氣」。國民黨台北市議員徐巧芯表示，「我跟朱大也有很好的交情，經常上他的節目，更是感謝他長期對我的幫助。但不管什麼情況，都不應該這麼做，不應該犯下這樣的錯誤。錯了就是錯了。謝謝沛君願意勇敢的講出來，加油」。

「雞排妹」鄭家純留言「朱學恒有夠噁」。網紅陳沂表示，「太生氣太噁心了朱學恒！妳好勇敢，我遇到這種事一定告死他，還會讓他整個社會性死亡」。台北市議員林亮君表示，「真的太離譜了！各電視台都應該要抵制朱學恒」。

國民黨高雄市議員白喬茵表示，「不管他在網路世界多具影響力，做錯就是做錯，必須為自己出格的行為深自反省，也得向身邊這些信任他的人道歉，更該先停止一切錄影直播的行為以示負責」。

「中國國民黨 KMT」臉書粉專也留言，「能夠勇敢揭露真相，是給予每一位需要的人滿滿的勇氣，沛君議員加油！」