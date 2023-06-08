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殺按摩女30刀…「間歇性暴怒症」台外送員判無期

記者王宏舜／台北即時報導
38歲的潘秉侑揮刀刺殺越南籍女子黎氏，黎氏身上有30處銳器傷，台灣高等法院更一審今依殺人罪判潘秉侑無期徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影
38歲的潘秉侑揮刀刺殺越南籍女子黎氏，黎氏身上有30處銳器傷，台灣高等法院更一審今依殺人罪判潘秉侑無期徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影

外送員潘秉侑到台北市林森北路找色情按摩，哄誘原拒絕的越南女子黎氏「抱抱吃麵聊天不做愛」並願付費，卻割她喉嚨、砍殺30刀，洗劫手機、現金，一、二審依強盜殺人罪判無期徒刑，但最高法院撤銷。台灣高等法院更一審審理時，律師提醒潘可能有間歇性暴怒症，合議庭仍判他無期徒刑。

38歲的潘有詐欺前科，常向朋友、當鋪和地下錢莊借錢度日，他3、4年前離婚，有母親與6歲、5歲的女兒要養，經濟入不敷出。黎氏則是偷渡來台，做起「一樓一鳳」生意，是潘在網路論壇認識的性交易對象，平常很少聯絡，沒有深交。

2021年5月11日晚上8點，潘秉侑進入案發現場待了1小時後離去。12日上午9點多，黎氏的男友前往她的租屋處，驚見黎氏倒臥在血泊裡、慘死浴室中，檢方相驗發現，黎氏身中30處銳器傷，頸部上方一道17公分的刀傷最大，頸動脈則被割破。監視器顯示直到隔日上午死者男友進房的期間，再也沒有人再進出，警方鎖定潘涉重嫌。

檢警勘查現場，發現潘秉侑行凶時，黎氏的血漿噴濺到浴室的天花板上，浴室的地板則被潘清洗過，潘意圖破壞現場犯罪跡證的動機明顯。辦案人員循線約談潘到案時，查出潘有毒品前科，潘先否認、後認罪，承認割喉殺死黎氏，但潘聲稱是不滿被黎氏打了兩巴掌，才拿出放在包包內的水果刀割喉。

檢方查出，潘下手前曾到五金賣場購買水果刀，殺人後，盜走黎氏的手機、3500元等財物，凶刀丟棄在台北市羅斯福路的公共垃圾桶內。北院認為潘秉侑在殺了人後隨即搜括財物、清理現場，犯強盜殺人罪，考量他因入不敷出而萌生強盜殺人犯意，難認是受到不當的外界刺激才犯罪，沒有對他有利之處。北院指潘以性交易為由，預先購買水果刀上門，惡性重大、視人命如草芥，令人髮指；二審也駁回潘上訴。

最高法院認為原審事實調查矛盾，且認定「基於殺人之不確定故意，而非直接故意」也有疑義，發回更審。

高院更一審開庭時，律師辯稱當潘秉侑在吃黎氏煮的泡麵時，對方又打他一巴掌，潘怒火中燒，趁黎氏到廁所整理垃圾時，想拿回性交易費，並順手偷走現場的現金與手機，正巧看到水果刀，便持刀到浴室理論。律師說，潘因慌亂、失去理智才繼續攻擊，非事先預謀。

「只是一時失控。」律師還說，潘做出這種駭人的犯行，過去卻沒看過身心科，不代表沒有間歇性暴怒症，可能無病識感。

更一審審理後，撤銷原判決，但仍依殺人罪判潘秉侑無期徒刑。

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