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鍾沛君控朱學恒強吻 徐巧芯、黃捷、雞排妹都發聲了

記者洪子凱／台北即時報導
台北市議員鍾沛君今天在臉書控訴資深媒體人朱學恒在去年8月一場飯局上，對她毛手毛腳，甚至無預警將她抱住強吻2次。(聯合報資料照)
台北市議員鍾沛君今天在臉書控訴資深媒體人朱學恒在去年8月一場飯局上，對她毛手毛腳，甚至無預警將她抱住強吻2次。(聯合報資料照)

台北市議員鍾沛君今天在臉書控訴資深媒體人朱學恒在去年8月一場飯局上，對她毛手毛腳，甚至無預警將她抱住強吻2次，還說出「反正妳明天也不會記得。」事後朱在鍾的男友、委任律師面前立下切結書；鍾沛君表示，她確認自己不是唯一被朱學恒強摟強吻的人，他如今卻能當著她的面，正經八百、義正辭嚴地痛批性騷

朱學恆今晚開直播回應，當下因喝到斷片，沒有記憶，對鍾沛君指控無法否認，並在臉書發文，「我的確犯錯，也會面對一切的後果，向鍾沛君和所有社會大眾道歉。

鍾的貼文一出，網友熱議，包含台北市議員徐巧芯、苗博雅、游淑慧、高雄市議員黃捷、雞排妹鄭家純紛紛留言撻伐朱學恒，也安慰鍾沛君說「沛君議員加油，謝謝你勇敢說出真相！」

徐巧芯說「我跟朱學恒也有很好的交情，經常上他的節目，更是感謝他長期對我的幫助。但不管什麼情況，都不應該這麼做，不應該犯下這樣的錯誤，錯了就是錯了，謝謝沛君願意勇敢的講出來，加油！」

無黨籍高雄市議員黃捷說，「朱學恒未免太誇張，還敢正義凜然的談性騷，先正視自己犯過的錯，謝謝沛君議員勇敢發聲」。社民黨台北市議員苗博雅留言，「沛君議員辛苦了，揭發表裡不一、仗勢欺人的惡棍，非常不容易。謝謝妳勇敢發聲」。鄭家純說，「朱學恒有夠噁」。

鍾沛君表示，她確認自己不是唯一被朱學恒強摟強吻的人，他還毀棄切結書承諾「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬」，同時大談特談他最不該談的性騷議題，賺通告費、賺流量、賺這個社會不知他真面目而給他的期待。

鍾的貼文一出，網友熱議，包含台北市議員徐巧芯、苗博雅、游淑慧、高雄市議員黃捷、雞...
鍾的貼文一出，網友熱議，包含台北市議員徐巧芯、苗博雅、游淑慧、高雄市議員黃捷、雞排妹鄭家純紛紛留言撻伐朱學恒，也安慰鍾沛君。(取材自鍾沛君臉書)

性騷 臉書 鄭家純

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鍾沛君控朱學恆強吻 還揚言「反正妳明天也不會記得」

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