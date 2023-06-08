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鍾沛君控朱學恆強吻 還揚言「反正妳明天也不會記得」

記者洪子凱／台北即時報導
台北市議員鍾沛君控訴，曾在一場飯局遭到朱學恒強吻，朱學恒今天也開直播針對此事道歉。(聯合報系資料照)
台北市議員鍾沛君控訴，曾在一場飯局遭到朱學恒強吻，朱學恒今天也開直播針對此事道歉。(聯合報系資料照)

台北市議員鍾沛君今天在臉書控訴資深媒體人朱學恒在去年8月一場飯局上，對她毛手毛腳，甚至無預警將她抱住強吻，還說出「反正妳明天也不會記得。」事後朱在鍾的男友、委任律師面前立下切結書；鍾指出，他如今卻能當著她的面，正經八百、義正辭嚴地痛批性騷，「他怎麼敢？他怎麼好意思？我腦中嗡嗡作響，既震驚又憤怒。」

朱學恆今晚開直播回應，當下因喝到斷片，沒有記憶，對鍾沛君指控無法否認，並在臉書發文，「我的確犯錯，也會面對一切的後果，向鍾沛君和所有社會大眾道歉。

鍾沛君今晚在臉書發文表示，朱學恒過去像個好大哥，給予她在社群上的建議，2022年的一次聚餐時，當同席的人士離開後，「坐在我對面的朱學恆立刻站起身，繞過餐桌，往坐著的我走過來，毫無預警的抱住我強吻，『反正妳明天也不會記得。』」她用力撇過頭閃躲，朱學恒走回座位坐下，但她嘴唇噁心的涼意，讓她整個人結凍似的僵在座位上。

想不到之後朱學恒再次走向她身邊，「肆無忌憚的又親了我」，她憤怒地馬上起身要離開，「至今，我還是不會忘記，朱學恒竟然笑著回我：『我剛叫的Uber也到了！』」

鍾沛君表示，同年8月19日，朱學恒在她男友和律師面前，用手機寫下切結書，「立切結書人朱學恒，於2022年八月六日晚間九點四十分至十點於聚餐期間，因飲酒行為失控，未經同意，違背鍾沛君之意願及信任主動摟抱及親吻當事人鍾沛君。」但之後的書面切結卻刻意刪減了「主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」的字樣，「我當時已經不想再追究，因為我又再次陷入恐懼，如果這件事曝光，別人怎麼看我？選民怎麼看我？所以，我選擇沈默，試圖裝作沒事，自我舔舐傷口，不斷找尋稍感安心。」

鍾沛君表示，她確認自己不是唯一被朱學恒強摟強吻的人，他還毀棄切結書承諾「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬」，同時大談特談他最不該談的性騷議題，賺通告費、賺流量、賺這個社會不知他真面目而給他的期待。

台北市議員鍾沛君控訴，曾在一場飯局遭到朱學恒強吻，朱學恒今天也開直播針對此事道歉...
台北市議員鍾沛君控訴，曾在一場飯局遭到朱學恒強吻，朱學恒今天也開直播針對此事道歉。圖／翻攝自鍾沛君臉書

臉書 性騷 社群

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