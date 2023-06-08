藍祖蔚透過律師發聲明：從未因性騷擾而離職

藍祖蔚。(記者吳致碩／攝影)

台版#MeToo延燒至影視圈，知韓文化協會執行長朱立熙昨天指國家電影 及視聽文化中心董事長藍祖蔚是性騷擾 慣犯。藍祖蔚透過律師事務所發聲明表示，並非事實，從未因所謂性騷擾而離職。

朱立熙是資深媒體工作者，也在政大、師大任職，他在臉書貼文指藍祖蔚是性騷擾慣犯，「在他待過的職場都因為不名譽而黯然離職。他在聯合報、中影公司、超級電視台，乃至自由時報，都惡名昭彰」，透露藍祖蔚曾以言語、信件、肢體等舉動騷擾過女性同事。

朱立熙指出，他所述之事都是事實，「藍某如果認為我污衊他，歡迎對我提告。我此生罵人無數，但只有一次挨告，就是政大韓籍狼師的『性醜行事件』，但是檢察官以不起訴結案」，並表示揭發他僅有一個理由：「文化部的公帑是來自人民的稅金，不應該用在豢養這種淫魔的身上」。

藍祖蔚今天透過萬國法律事務所發聲明指出，朱立熙指控並非事實，已嚴重傷害名譽。過去歷任諸多職務，都是因生涯規劃等因素才轉換跑道，「離開聯合報係為至TVBS擔任娛樂新聞製作人，離開中影是因公司業務發展轉型，轉往力霸友聯新聞部。至於離開自由時報更是因為退休 。但無論如何，其從未因所謂性騷擾而離職」。

針對信件騷擾指控，聲明表示，藍祖蔚擔任超視新聞部監製期間，曾因職務需要測試系統，在同事提供帳號密碼情形下，登入同事信箱，絕無所謂盜用散布騷擾文字情形，更無朱立熙所述性學臨床指導之事，「至於朱君指控藍先生曾發生與女性同仁過從親密之事，當時已經自由時報內部調查理解，並無騷擾情形，以此事作為汙衊手段，令人遺憾」。

聲明指出，「藍先生與朱君先後共事多年，期間或有意見不合，但從未料想朱君竟為如此不實攻訐，致藍先生無端捲入近期新聞風波，實屬無妄之災，令其深感無奈與氣憤。惟為免各界受朱君誤導，以訛傳訛，謹代澄清如上，並呼籲各界請勿再轉述朱君不實指控，亦請朱君自重，否則必將追究其法律責任。」