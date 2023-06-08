藍祖蔚透過律師發聲明：從未因性騷擾而離職
台版#MeToo延燒至影視圈，知韓文化協會執行長朱立熙昨天指國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚是性騷擾慣犯。藍祖蔚透過律師事務所發聲明表示，並非事實，從未因所謂性騷擾而離職。
朱立熙是資深媒體工作者，也在政大、師大任職，他在臉書貼文指藍祖蔚是性騷擾慣犯，「在他待過的職場都因為不名譽而黯然離職。他在聯合報、中影公司、超級電視台，乃至自由時報，都惡名昭彰」，透露藍祖蔚曾以言語、信件、肢體等舉動騷擾過女性同事。
朱立熙指出，他所述之事都是事實，「藍某如果認為我污衊他，歡迎對我提告。我此生罵人無數，但只有一次挨告，就是政大韓籍狼師的『性醜行事件』，但是檢察官以不起訴結案」，並表示揭發他僅有一個理由：「文化部的公帑是來自人民的稅金，不應該用在豢養這種淫魔的身上」。
藍祖蔚今天透過萬國法律事務所發聲明指出，朱立熙指控並非事實，已嚴重傷害名譽。過去歷任諸多職務，都是因生涯規劃等因素才轉換跑道，「離開聯合報係為至TVBS擔任娛樂新聞製作人，離開中影是因公司業務發展轉型，轉往力霸友聯新聞部。至於離開自由時報更是因為退休。但無論如何，其從未因所謂性騷擾而離職」。
針對信件騷擾指控，聲明表示，藍祖蔚擔任超視新聞部監製期間，曾因職務需要測試系統，在同事提供帳號密碼情形下，登入同事信箱，絕無所謂盜用散布騷擾文字情形，更無朱立熙所述性學臨床指導之事，「至於朱君指控藍先生曾發生與女性同仁過從親密之事，當時已經自由時報內部調查理解，並無騷擾情形，以此事作為汙衊手段，令人遺憾」。
聲明指出，「藍先生與朱君先後共事多年，期間或有意見不合，但從未料想朱君竟為如此不實攻訐，致藍先生無端捲入近期新聞風波，實屬無妄之災，令其深感無奈與氣憤。惟為免各界受朱君誤導，以訛傳訛，謹代澄清如上，並呼籲各界請勿再轉述朱君不實指控，亦請朱君自重，否則必將追究其法律責任。」
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