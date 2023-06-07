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父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

記者王宏舜／台北即時報導
一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage
一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。

檢方指控，繼父和生母對這對小兄妹的犯罪行為多達5次，被害期間長達3年，使得2名小孩性觀念錯誤偏差，以為有性需求，兄妹、父母和母子間都可以「相互完成」，都送進了少年法庭。

從事鷹架工作的繼父聲稱他本性良善，木訥而不善言詞，之前因工作地點、離婚程序完結後未立即辦理戶籍遷移而造成聯繫障礙，在渾然不知有司法程序的狀況下因臨檢而遭羈押，但他完全坦承犯行，全力配合司法調查程序，痛改前非。他說自己只有國中畢業，智識不高，不知道會觸法，請求輕判。

生母則表示長年遭受丈夫家暴、性虐待，為了家庭和諧仍忍受丈夫對孩子的「發洩」；她曾告知孩子這些「性教育」不正確，但丈夫依不滿就發洩在4個小孩身上並打罵，她無從選擇，只能接受丈夫主導的性交。

兒子因結交女友，繼父不滿，遷怒其他小孩。

新北地方法院判繼父5年10月徒刑，他上訴希望能緩刑，但高院仍處相同刑度。生母部分，高院考量5次犯行都是丈夫提議，她只是配合，本案是因她接受新北市家暴防治中心社工員訪談時，自爆子女與繼父有身體接觸才東窗事發，判她3年2月徒刑。

家暴 高院 教育

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