Risu短網址遭濫用分享私密片 業者進行大範圍審查

臉書出現多個開頭名為Risu的社團，大量分享外流私密影片。(截自臉書)

臉書 出現多個開頭名為Risu的社團，大量分享外流私密影片惹議，Risu短網址公司發聲明指出，服務遭不法分子濫用，強烈譴責這種行為，正在進行大範圍內容審查，並追究法律責任。

近日有網友在噗浪、Dcard、臉書（Facebook）等社群 平台發文指出，臉書出現多個開頭名為Risu的社團，標榜自拍外流、未滿18不准進、前任自拍流出，更透過Risu短網址大量分享未經當事人同意的私密照或影片，藉此規避Meta公司的查緝。

對此，Risu短網址公司今天晚間在臉書粉絲頁發布聲明，Risu指出，近期短網址服務遭不法分子濫用，以Risu的字眼在社群平台設立社團，分享不適當的內容，對此深感遺憾，並對由此造成的困擾表示最誠摯的道歉。

Risu強調，強烈譴責這種行為，Risu是提供短網址服務，對於濫用Risu平台的行為絕對不能容忍，已立即採取行動，正在進行大範圍內容審查，以確保所有不適當的內容都能被找出並刪除，但鑒於涉及的內容數量眾多，請求用戶諒解和耐心等待。

Risu表示，為了防止這種情況再次發生，將在系統上加強審查機制，包括但不限於引入更先進的內容過濾技術，並增加人工審查的範圍和頻率。同時，將會通過法律途徑，以追究這些不法分子的所有可能的法律責任；Risu呼籲，請勿任意造謠不實Risu言論，為維護權益也會採取一切必要的法律手段。