控訴遭王丹性騷擾 徐男開直播表示「不要就這樣算了」

兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾 ，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑，「不只對我」，強調「我不要就這樣算了」，還爆料王丹有「圓桌后宮特別座」習慣，強調性騷性侵 雖難以蒐證，他相信真相愈辨愈明，不期待王丹積極回應，但社會大眾需要知道真相，他可以與王丹對質，若王丹覺得他的指述不同意，歡迎提告。

徐姓男子日前臉書發文「當王丹的手，伸進我衣服的那一天」，指控十多年前的酒局從宿舍交誼廳移動到KTV，當時他與男友、王丹都在KTV，王也知道他非單身，即便如此，王丹在KTV坐在他與男友中間，竟在毫無掩飾的情況下，把右手伸進他的衣服撫摸腰部，他不敢想像這是人人追捧的學運領袖，是人人景仰的老師會幹出來的事。

徐男今晚在直播爆料，指他與王丹曾共同去過很多場所，也曾一起出遊，王出遊一定要有一名小鮮肉同志陪同，還有「圓桌后宮特別座」習慣，只要吃飯坐圓桌，王的位子一邊是助理，另一邊就是王當時覺得不錯的男同志，王會在沒有建立明確關係的情況下做出手放大腿或腰部等舉動，他自己就曾做過那個位子，王就會把手放在他的大腿上，這不是試探，王就覺得可以這樣做，直到近幾年王有穩定男友，這類事情才減少。

徐男說，十三年前王丹曾當著他男友的面性騷，這件事雖然沒有對他造成太嚴重的創傷，但時至今日還是不能理解，王丹那理所當然的心態是怎麼來的，且做這件事情也不妥，但沒有嚴重到要與王斷絕關係，這幾天之所以發文與開直播，是看到先前李姓男子對王的指控，王的回應實在拙劣，讓他很不爽，才想到十三年前那樣毫不掩飾性騷擾的事件。

徐男指出，他希望透過自身經驗讓大家知道王丹長久以來的慣性，也替李姓男子增加說服力，有人質疑性騷性侵蒐證問題，但當下若忽然被強吻熊抱，要怎麼蒐集有利證據？性騷擾與性侵的舉證十分困難，唯有不斷訴說，相信人的眼睛是雪亮的，可以識別誰在說謊，另外，今天開直播也是希望大家對類似議題有更多認識。