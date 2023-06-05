賴清德稱想跟習近平共進晚餐 柯文哲：中共同「飯」人

民眾黨主席柯文哲訪日，今早受訪時說，自己以前常被批「中共同路人」，指民進黨主席賴清德現在是「中共同飯人」。(台灣民眾黨提供)

台灣民進黨主席賴清德 日前接受台大學生「快問快答」訪問，稱最想共進晚餐的對象是中國國家主席習近平。民眾黨主席柯文哲 訪日，今早受訪時說，自己以前常被批「中共 同路人」，指賴清德現在是「中共同飯人」，接著嘆了口氣表示「唉，算了，不要講了」，又說，不可以賴講就是台獨金孫，別人講全部就是中共同路人。

隨團採訪的台灣媒體問，國民黨候選人侯友宜至今未正面談論兩岸論題，是否應有更清楚的表態？柯文哲回應，不清楚表態也許是侯的選戰策略；政治是一個說服過程，在過程中去說服民眾投票，「如果侯認為不講是一個選舉策略，那也是可以」。

台灣近期爆發「Me Too」風波，從政壇延燒到學校，藍綠陣營都受波及，柯文哲今天在日本被問到相關問題，他表示，做什麼事公開透明，有什麼事就寫出來、講出來，有名有姓有事實等具體資訊一定會處理，不要透過網路放話「聽說」、「傳說」、「好像有」。

媒體問，福島的核廢水預計今年排入海域，四年後恐漂到台灣海域，柯怎麼看台灣核廢料處理問題？柯文哲回應，日本是負責任的大國，一定會在國際允許的標準下排廢水，他從不擔心。