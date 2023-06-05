我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史指觸9月新高 道指跌200點

Risu短網址遭濫用分享私密片 業者進行大範圍審查

台灣知名牛肉麵店員工竟擰抹布水煮麵 醫師直呼噁心

記者沈能元／台北即時報導
台北市北投區石牌一間牛肉麵名店，遭網友指控用「抹布水煮麵」。圖／摘自爆怨公社。
台北市北投區石牌一間牛肉麵名店，遭網友指控用「抹布水煮麵」。圖／摘自爆怨公社。

台北市知名牛肉麵昨遭外送員爆料，員工將擦拭煮麵檯面的抹布水，擰進煮麵鍋裡。消化內科醫師方冠傑表示，這真的「噁心」，不知情消費者食入後，恐引發急性腸胃炎，因不乾淨的抹布上，最常見的有兩種細菌，包括「大腸桿菌」、「金黃色葡萄球菌」，甚至還可能有沙門氏菌，提醒民眾夏天到來，天氣炎熱，特別要注意食物調理、保存的情形，避免感染急性腸胃炎。

方冠傑說，急性腸胃炎主要症狀包括腹痛、發燒、水瀉、噁心、嘔吐，若嚴重腹瀉、嘔吐，還可能引起脫水，甚至是出現血便、黏液便等，最後可能引起菌血症，甚至是敗血性休克，造成心跳、血壓不穩定而危及生命，如果是用抹布水煮麵，食入後「真的很可能出現身體不適」。

方冠傑指出，若感染「金黃色葡萄球菌」，為食入後出現不適症狀的時間，約為4至6小時，而「大腸桿菌」約為12小時以內，就會出現症狀，民眾需多加留意，外食後，有無出現身體不適症狀。至於，餐飲業在烹煮過程中，可能使用雞蛋等食材，而蛋殼上可能殘留有雞屎而有沙門氏菌，或是小朋友接觸烏龜等爬蟲類，手上也可能會沾有沙門氏菌，當未洗手就吃東西，容易因此遭到感染。

方冠傑建議，外食族最好還是食用熟食，且若發現食物味道與平時不同，或出現異味時，應立即停止食用。如果出現腸胃不適，應盡速就醫檢查，治療時，醫師多先會問診，詢問症狀發作前食用哪些食物，同時抽血進行培養，再依可能感染的細菌給予對應的廣效型抗生素治療。

方冠傑呼籲，夏季到來，外食族一定要提高警覺，食物可能在運送、儲存、烹煮等過程染汙變質，因此要慎選烹調、店面等環境乾淨的店家，若是自行烹煮，也要注意食材保存期限，並於保存期限到期前食用完畢，退冰食材要快點烹煮，避免滋生細菌，且不要再冰回冰箱存放，以防吃進不潔食物。

血壓 雞蛋

上一則

前黨工控訴遭前黨部主管性騷 國民黨：全力協助

下一則

賴清德稱想跟習近平共進晚餐 柯文哲：中共同「飯」人

延伸閱讀

食物中毒 快補充水分、電解質

食物中毒 快補充水分、電解質
連鎖披薩店餅乾麵糰 恐致沙門氏菌感染 6州出現18病例

連鎖披薩店餅乾麵糰 恐致沙門氏菌感染 6州出現18病例
連鎖披薩店「餅乾麵糰」恐致沙門氏菌感染 6州現18病例

連鎖披薩店「餅乾麵糰」恐致沙門氏菌感染 6州現18病例
麥克雞塊燙傷女童大腿 麥當勞被判要負責 賠償金額待決定

麥克雞塊燙傷女童大腿 麥當勞被判要負責 賠償金額待決定

熱門新聞

國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
孫文學校總校長張亞中。(本報系資料照片)

重演換柱2.0？張亞中批侯友宜民調降 要開臨全會換人

2023-05-29 12:50
台北市長蔣萬安。(本報資料照片)

遠見調查：蔣萬安施政滿意度全台吊車尾 高虹安倒數第3

2023-05-30 16:31
紐約六四紀念館2日開幕，創辦人王丹受訪時呼籲台灣人關心中國民主化、中國共產黨什麼時候能垮台等問題。（中央社）

台男控遭性騷、限期道歉 王丹：歡迎提告尋找真相

2023-06-04 00:20

超人氣

更多 >
侵犯華府空域飛機墜毀山區 機上4人無人生還 F-16升空音爆嚇壞民眾

侵犯華府空域飛機墜毀山區 機上4人無人生還 F-16升空音爆嚇壞民眾
女兒和孫女都在機上 侵犯華府領空飛機主人：恐怕凶多吉少

女兒和孫女都在機上 侵犯華府領空飛機主人：恐怕凶多吉少
23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光

23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光
華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機

華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機
工作12小時、周末輪班是常態 台積電「服從文化」在美成絆腳石

工作12小時、周末輪班是常態 台積電「服從文化」在美成絆腳石