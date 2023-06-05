AIT主席訪台會各黨2024總統參選人：美國不會選邊站

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）今日訪台，公開表示，非常期待在訪問期間與台灣已宣布參選的總統參選人互動。(記者陳熙文／攝影)

美國在台協會（AIT ）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）台北時間5日訪台，她表示，非常期待訪問期間，與台灣宣布參選的總統參選人互動，美國過去有與台總統參選人互動交流的傳統，非常重視與未來當選人建立良好的關係。

外交部指出，羅森伯格二度訪台，6月5日至6月10日停留台灣，擬拜會台政府高層及相關部會，就台美關係各項議題交換意見。

外交部表示，羅森柏格今年4月18日至23日首度以AIT主席身分訪台，期間曾晉見蔡英文 及副總統賴清德，拜會政府各部會高層首長，出席台灣美國商會謝年飯活動；蔡英文今年過境紐約及洛杉磯期間，羅森柏格親自迎送，全程陪同，展現拜登 政府對台元首過境的禮遇與重視。

羅森柏格上午與台灣媒體見面，她表示，上次訪問台灣曾與台灣各黨派的領導人見面，此次期待能花時間與宣布參選的總統參選人交流，美國支持台灣民主選舉，期待與任何台灣選民選出來的領導人合作。

她說，美國不會在台灣大選中選邊站，反對任何來自境外的干擾和影響。不管是她之前造訪台灣，還是在美國的互動，她已與幾位總統參選人有過交流，這次希望延續這樣的做法；美國一直以來基於美國利益和傳統，都會熟悉台灣總統參選人。美國致力與任何台灣人民選出來領導人合作，與未來總統當選人建立強健的關係是符合美國利益的。