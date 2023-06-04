我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／田浩江 書寫歌劇人生

20多國情報頭子在「香會」場邊秘密集會 美中都在

高嘉瑜駁斥收紅色捐款政治獻金 指惡意抹黑一律提告

記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委高嘉瑜。(本報系資料照)
民進黨立委高嘉瑜。(本報系資料照)

近日有民眾透過社群平台指控，民進黨立委高嘉瑜過去接受「紅色捐款」的政治獻金，高嘉瑜今透過聲明回應，自己從政以來從未收過「紅色捐款」政治獻金，惡意抹黑造謠嘉瑜「紅色捐款」者，一律提告。

有民眾在臉書發文表示，民進黨飼老鼠咬布袋，早先不處理高嘉瑜，現在她趁著民進黨風雨飄搖之際，落井下石，在政論節目誇張地宣稱，民進黨沒有爆出的性騷擾案，是已經爆出案件數的100倍。

另外，還有網友轉貼該文指控，高嘉瑜第一次參選台北市議員時，就已經接受紅色捐款的政治獻金，「此人必在關鍵時刻，狠狠從民進黨背後捅上致命的一刀」。

高嘉瑜深夜發表聲明表示，自己從政以來，從未收過「紅色捐款」的政治獻金，惡意抹黑造謠她收受「紅色捐款」者，一律提告。

高嘉瑜指出，自己從來沒有說過，民進黨檯面下沒有爆出來的案子是「1比100」 ，她只有說依照統計，8成女性有被性騷擾的經驗，沒有爆出來的案子更多，因為8成的女性被性騷擾並不會申訴。

高嘉瑜強調，自己在節目上明確指的是職場上，私下討論也是指社會上普遍有未申訴的黑數，從未跟民進黨前立委沈富雄說「民進黨沒爆出來的案子是1比100」，請有心人不要刻意抹黑造謠帶風向。

高嘉瑜說明，自己所指8成女性有被性騷擾經驗，是依據現代婦女基金會調查，婦女終其一生有超過8成，曾經有過被性騷擾的經驗。另外，根據衛福部統計分析發現，受害者無論男女，職場性騷案加害人以同事居多，卻有高達7到8成受害者選擇低調處理。

性騷擾 民進黨 社群

上一則

何志偉遭控肢體性騷擾 手臂寫電話號碼「記得來找我」

下一則

被控性騷擾 曾柏文深夜道歉：我羞赧到全身發熱

延伸閱讀

何志偉遭控肢體性騷擾 手臂寫電話號碼「記得來找我」

何志偉遭控肢體性騷擾 手臂寫電話號碼「記得來找我」
綠委嗆國民黨反性騷是笑話 黨團總召：誰講笑話站出來

綠委嗆國民黨反性騷是笑話 黨團總召：誰講笑話站出來
總統府資政被控涉性騷？ 賴清德喊話受害者：不必大局為重

總統府資政被控涉性騷？ 賴清德喊話受害者：不必大局為重
性騷連爆重傷形象 民進黨憂青年票流向柯文哲

性騷連爆重傷形象 民進黨憂青年票流向柯文哲

熱門新聞

繪圖晶片大廠輝達創辦人、執行長黃仁勳，擔任台大畢業典禮致詞嘉賓。（記者曾原信／攝影）

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

2023-05-28 11:13
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
孫文學校總校長張亞中。(本報系資料照片)

重演換柱2.0？張亞中批侯友宜民調降 要開臨全會換人

2023-05-29 12:50
台北市長蔣萬安。(本報資料照片)

遠見調查：蔣萬安施政滿意度全台吊車尾 高虹安倒數第3

2023-05-30 16:31

超人氣

更多 >
加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊
控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA

83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA
iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」

iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」