傅崐萁被控抱頭強吻女性媒體人 郝龍斌：請坦然面對
台灣政壇性騷案接連爆，這次指向國民黨。媒體人董成瑜在臉書公開發文，指曾任縣長的國民黨現任立委，曾在餐敘席間對其肢體騷擾。外界根據文中線索，將矛頭指向立委傅崐萁，他昨晚聲明強調，從政20年來從未利用權力關係對女性或下屬性騷擾，他尊重及支持性別平權，若有任何性騷擾情事，「請依法提出告訴」。
侯友宜競選工作室晚間發出聲明，指國民黨總統參選人、新北市長侯友宜重申絕不允許，更不會坐視，任何侵犯個人身體自主權的行為，任何政黨皆然，不容有任何妥協。他呼籲黨中央，絕不能輕忽此事，應主動針對舉報內容，積極調查，立即處理，絕不寬貸。
國民黨表示，堅決捍衛性平與女性權益，沒模糊的空間，即刻啟動黨內性平調查機制，秉持毋枉毋縱精神，深入調查瞭解相關情況，會依照事實及證據妥適處理。
傅崐萁說，他坦然接受司法及國民黨性平機制最嚴格的檢驗與調查。
董成瑜指稱，2014年參加餐敘，有位現任立委而當時是想要居間統整國民黨選舉的縣長，邀集首都市長、想要接續選市長的人，還有媒體高層等吃飯。她描述，席間這位縣長坐自己右邊。雖然對他並無好感，但得知他吃素，與他形象反差太大，不免與他聊天，問他吃素細節。也許她太和顏悅色，不久，他抓起她手，講了一些關於手的無關痛癢的話，她慢慢抽回，不想發作。
董成瑜說，餐敘尾聲，該縣長突然站起來，抱住她的頭親她。她立刻掙脫並大聲斥罵他，縣長訕訕坐回原位，開始想在她身上找到可攻擊之處。
董成瑜稱，那天她穿著一件十多年的舊衣，他誤以為有皺褶便是知名時尚品牌，便指著她的衣服說：「我知道你穿什麼牌子！」意思大概是：「你這個奢侈虛榮的女人也不是什麼好東西！」
董成瑜強調，她怒氣難消，也懶得與他多說，拿起包包立刻離開。等電梯時，縣長助理神色驚惶跑來攔她，道歉不迭。她看縣長助理擔心，有點心軟，明白告知她不會怎樣，但請他最好節制。
在傅崐萁回應後，董成瑜的臉書再度發文說，原先因為感到厭惡而不想提及名字，既然如此，就正式告訴大家，就是傅崐萁，如果傅崐萁仍以為自己清白，可以請台北市前市長郝龍斌出來為他澄清，「我相信郝龍斌前市長是誠實的人。」
郝龍斌：傅崐萁要坦然面對
董成瑜指她曾遭時任縣長的立委傅崐萁性騷擾，台北市前市長郝龍斌當時也在場；若傅崐萁自認清白，可找郝龍斌澄清，「我相信郝龍斌前市長是誠實的人」。郝龍斌昨天深夜透過個人臉書表示，他已經沒有清楚的記憶，「國民黨應該啟動調查，傅委員也要坦然面對，清楚說明」。
郝龍斌表示，這場餐會按董成瑜的敘述已是8年多前，「我確實已經沒有清楚的記憶」。但是他認為人與人之間的接觸相處，不論性別都應該互相尊重，沒有得到許可的碰觸，讓對方不舒服的言行，都是不適當。
郝龍斌說，不論任何政黨或職場機構都應該建立妥善的性平保護和獨立調查的機制。「今天董小姐已經非常明確的說明狀況，國民黨應該啟動調查，傅委員也要坦然面對，清楚說明」。
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