鏡文學總編輯發文曝曾遭現任立委性騷 抱頭親吻

政壇連日爆發多起疑似性騷事件，鏡文學總編輯董成瑜今在臉書 發文表示，自己在2014年時遭到當時是縣長、「如今是立委」的政治人物性騷擾 。

董成瑜貼文中指出，當時自己在壹週刊做記者，一位「想要居間統整國民黨 選舉的縣長」邀當時首都市長及壹週刊社長等人吃飯，席間他剛好坐在該縣長旁邊，縣長先抓起他的手聊天，但吃到尾聲水果未上時，這位縣長突然站起來，「抱住我的頭親我」。

董成瑜貼文中並寫道，他當時立刻掙脫並大聲斥罵該名縣長，縣長吃罵後訕訕坐回原位，且事後縣長助理則神色驚惶向自己道歉。董成瑜文末並說，看來是因過去的經驗讓當事者覺得「我們都不會說出去」，那麼現在自己就說出來了。董成瑜並說，自己沒有直接曝光該政治人物名字名字是因為厭惡，「但應該很好猜。」

董成瑜臉書全文如下：

做為一個資深的被性騷擾者，我從小學開始便遇到各種各樣的情況，後來將騷擾者分兩種，一種是現實中有權力者（社會地位較高），一種是權力弱勢者（一般人）。兩者的目的都在展示自己的權力，只是方法和遭遇不同。（我不太讀理論，這只是我的經驗歸納，也許有更好的說法）

隨著年齡增長，我自然較少遇到騷擾，這也許不是一般人想像的吸引力降低而已，而是成熟女性比較知道如何立即反應，不會再像年輕時那樣不知所措、怕自己被懲罰而只能隱忍。騷擾者知道找那些「年幼可欺」或「年輕沒有社會資源」的人，比較不會遇到反抗、被曝光、受懲罰。也因為幾乎不會受到懲罰，他們就會有一種自己是「隱形人」的錯覺，因此通常是慣犯。

我最後一次被性騷擾（！）是2014年，我在壹週刊做記者的最後一年，也是首都市長即將改選的一年。有位想要居間統整國民黨選舉的縣長（如今是立委），邀集了首都市長、想要接續選市長的人（當然由這位人士做東），還有壹週刊社長、副社長、總編輯等人吃飯（可以推想，這是一系列的與媒體吃飯的其中一場）。我那時是人物組副總編輯，社長每遇到特別的人物都會問我要不要一起去。有觀察各色人等的機會我當然不放過。

席間，這位縣長坐我右邊。雖然對他並無好感，但得知他吃素，我覺得與他形象反差太大，不免與他聊天，問他吃素細節。也許我太和顏悅色，不久，他抓起我手，講了一些關於手的無關痛癢的話，我慢慢抽回，不想發作，但知道這是我的極限。

吃到尾聲，水果未上，這位縣長突然站起來，抱住我的頭親我。後來我想，也算他倒霉，遇到我這個不是吃素的，一般女生可能為了顧全他顏面，以及現場眾位有權勢者的心情—幹嘛小題大作破壞氣氛、離他遠一點不就好了......，只好隱忍或巧妙地化解。

我立刻掙脫並大聲斥罵他。就在此時，我發現首都市長正機伶地站起來，連道別也不及，迅速閃人了。（想選首都市長的那位稍早有事先離開）

縣長吃罵，訕訕坐回原位。開始想在我身上找到可攻擊之處。那天我穿著一件十多年的舊衣，三宅一生副牌Pleats Pleats運動型帶帽薄外套（比本牌便宜，數千元），他誤以為有皺褶便是三宅一生，便指著我的衣服說：「我知道你穿什麼牌子！」意思大概是：你這個奢侈虛榮的女人也不是什麼好東西！

我怒氣難消，也懶得與他多說，拿起包包立刻離開。等電梯時，縣長助理神色驚惶跑來攔我，道歉不迭，說縣長從來不曾如此（誰相信呢？），大概是擔心我會張揚。我看她擔心，有點心軟，明白告訴她，我不會怎樣，但請他最好節制。

我不會怎樣，是因為覺得要再與他牽扯只會令我厭惡。我一直想不通，我不是可欺的年輕女生，我是有資源的記者，現場還有媒體高層、黨內重要人士，他為何會如此明目張膽？

看來，是因為過去的經驗讓他覺得....我們都不會說出去。

那麼現在我就說出來了。我沒有直接曝光他的名字，是因為厭惡，但應該很好猜。

＃今天很忙只能寫到這裡其餘下次再寫