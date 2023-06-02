我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

民進黨前黨工控蔡沐霖+1 不顧她人意願「十指緊扣」

記者蔡晉宇／台北即時報導
又有一位前黨工指控，時任民進黨青年部主任蔡沐霖，在唱歌時不顧她人意願「十指緊扣」。(本報系資料照)
又有一位前黨工指控，時任民進黨青年部主任蔡沐霖，在唱歌時不顧她人意願「十指緊扣」。(本報系資料照)

民進黨繼昨天(1日)爆發性騷吃案疑雲後，今天又有女性前黨工控訴，自己被當時的部門同仁陳右豪性騷擾，而當時主管、時任青年部主任蔡沐霖也是幫兇。稍早又有一位前女性前黨工臉書控訴，陳、蔡的行徑不只一樁。

女性前黨工表示，某天餐會蔡沐霖頻頻發表對女性從政者不尊重的言論，以及和眾人謾罵其他政治工作者私德，現場她也看到蔡不顧她人意願頻頻牽起其他女性黨工的手十指緊扣，這些也都拍下來了，之後也聽聞另一名女性同仁說唱KTV明明是蔡離她很近，蔡卻放話是女性同仁在貼他。

女性前黨工指出，當天會後大家一起去唱KTV，唱歌途中自己門牙被陳右豪撞斷，當時僅有陳與另一名同仁將她帶至急診室，蔡這段期間關心次數也寥寥無幾，連提出醫療費用的賠償，陳也是一催再催拖欠了一年才付清，其實錢也無法抹平傷害，要的也只是應有的負責態度而已。

女性前黨工表示，依然為了台灣，為了表面上的和氣，假裝一切都沒事了，繼續參與政治、繼續被無償號召參與活動，但這些事情也是真實的，在現實中，不是每個人都能遇到「翁文方」(台劇人選之人角色)。

性騷擾 台劇 臉書

上一則

民進黨涉性騷導演神隱 微縮藝術家批「獸行」

下一則

民進黨性騷連環爆 檢辦案有感:最恐怖的是結合權勢霸凌

延伸閱讀

民進黨涉性騷導演神隱 微縮藝術家批「獸行」

民進黨涉性騷導演神隱 微縮藝術家批「獸行」
民進黨性騷吃案 林飛帆坦承曾收報告 賴清德道歉難滅火

民進黨性騷吃案 林飛帆坦承曾收報告 賴清德道歉難滅火
新聞幕後／性平風暴賴清德轉身走 誤判情勢火燒身

新聞幕後／性平風暴賴清德轉身走 誤判情勢火燒身
新聞評論／郭台銘4年前年輕氣盛 這次山盟海誓呢？

新聞評論／郭台銘4年前年輕氣盛 這次山盟海誓呢？

熱門新聞

繪圖晶片大廠輝達創辦人、執行長黃仁勳，擔任台大畢業典禮致詞嘉賓。（記者曾原信／攝影）

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

2023-05-28 11:13
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
孫文學校總校長張亞中。(本報系資料照片)

重演換柱2.0？張亞中批侯友宜民調降 要開臨全會換人

2023-05-29 12:50
作家林文月、連戰的表姊傳出過世。（本報資料照片）

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

2023-05-27 01:10
民進黨總統參選人賴清德。記者余承翰／攝影

最想跟誰共進晚餐？賴清德快問快答秒回「習近平」

2023-05-29 12:02

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…