「人選之人」編劇也爆遭前輩性騷擾：他問我大不大？

人選之人編劇簡莉穎在臉書揭露遭性騷過程。 圖／大慕影藝提供

民進黨黨部近來接二連三爆發性騷擾 事件，被外界稱是「人選之人──造浪者」的真實版，也因此造成蝴蝶效應遍地開花，「人選之人」編劇之一的簡莉穎今天就在臉書沉痛寫下自身也被性騷擾的夢靨。指稱她被某個業界前輩性騷，對方甚至口出穢言，她寫下：「他抓著我的手觸碰他的陰莖，問我：『大不大？大不大？』她說曾很害怕撕破臉，過程中也檢討自己是否讓對方誤會甚麼？但最後在朋友鼓勵下她不再檢討自己，

「我不要檢討自己，他不該對我做那些事。對，他不該，吃屎吧。」

以下是簡莉穎的臉書文:

我也曾經被某個業界前輩性騷擾。

大三那年，我在文大戲劇系修導演 課，想導蘇珊桑塔格的劇本《床上的愛麗絲》，我想找出所有她的書來讀，彼時在網路上查到桑塔格的中譯本，是由貝嶺，一位中國流亡作家所出版的。網路上還可以查到他曾經被蘇珊桑塔格救援，跟桑塔格是朋友，彼時我對那樣的文化工作者充滿嚮往。

我寫信給貝嶺表示想購買所有桑塔格的書，也很意外又驚喜的收到了回信，我當時非常喜歡蘇珊桑塔格，能跟一個認識桑塔格的人通信聊文學，是一件多麼開心的事！我想我字裡行間應該洋溢著愉快吧，我對文學以及文學還能做什麼充滿著想像，也對所謂「流亡」充滿著好奇，既同情又尊敬。之後我收到了一箱桑塔格的書，我超開心，認真準備著導演課。

之後，收到貝嶺要回台灣，約我見面的信，我當然也就答應了。

見面那天，貝嶺約我到他住處巷口，我那天有點發燒，但因為也沒別的時間，我就還是赴約了。

貝嶺拿著一個氣墊床，要我幫忙一起扛上他的臨時住處，我現在還是不知道我當下要不要覺得這件事很奇怪，但是，我的外型就是一個中性的女同志 ，所以我也覺得沒什麼，我幫著他一起把床墊扛上他的住處，他說我可以在客廳看書，我看了一會書，然後他要我到他剛放好的氣墊床坐坐，畢竟我有點發燒。

我坐好後，他壓上來，親我，撫摸我，我瞬間不知道怎麼反應，然後他抓著我的手觸碰他的陰莖，問我：「大不大？大不大？」我還記得他的陰毛的觸感，我完全不知怎麼反應，我把手縮回來。

然後他隔著褲子在我身上磨蹭，做一些性交的動作。

我第一時間想的是，我一看就是個女同志吧！到底哪裡讓你誤會了？

然後我說我發燒不舒服，一切沒有進行下去，我走回客廳，我還怕太尷尬，持續拿起剛剛的書來看，但我已經一個字都看不下去，我已經忘記我是怎麼離開的。

後來我漸漸沒跟貝嶺聯絡，但我也怕撕破臉--畢竟他好像是個厲害的人，有很多關係，而且他還認識蘇珊桑塔格，又是所謂的流亡作家，我真的要那麼在意這件事嗎？

最後一次是他打電話叫我去聯絡文大的詩社幫他唸詩搞行動，我終於發脾氣，我說如果把我當成你的迷妹、叫我要幹嘛就幹嘛那你真的搞錯了，之後沒有聯絡。

多年過去以後，曾有幾次在國際書展遠遠看到貝嶺，我都飛快走避。

我相信我不是唯一一個。