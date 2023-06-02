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誘3少女拍裸照 還性侵小學生 台男患性偏好症獲減刑

記者王宏舜／台北即時報導
患「非特定的性偏好症」的陳姓男子透過臉書結識3名女孩，誘騙她們拍攝裸照，還約其中1名國小六年級女生到宜蘭市一間宮廟旁性交。示意圖。（取材自Ingimage）
患「非特定的性偏好症」的陳姓男子透過臉書結識3名女孩，誘騙她們拍攝裸照，還約其中1名國小六年級女生到宜蘭市一間宮廟旁性交。示意圖。（取材自Ingimage）

陳姓男子透過臉書結識3名女孩，引誘她們拍攝裸照，還邀其中1名國小六年級女生到宜蘭市一間宮廟旁性交，事後更以此要脅小學生提供裸照，否則「看妳要讓同學看妳那兩片大鮑魚還怎樣」；為避免照片失真，陳還指定「不要開特效」。宜蘭地方法院依對未滿14歲之女子為性交行為等罪判陳6年10月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。

技術學院畢業的陳姓男子現從事一般行政工作，患有「非特定的性偏好症」。

陳姓男子2020年2月時透過臉書邀約就讀國小的女童到宜蘭市一間宮廟，接著兩人在附近性交，陳食髓知味，隔幾天後又約女童到廟旁做愛。同年4月起，陳向女童說「我有妳把柄，妳繼續這樣回話，試試看」「已讀不回，等著紅吧妳」「先給我看照片」「當然是沒有穿衣服啊」，最後威脅要讓她同學觀看她的下體照。女童懼怕，只好自拍胸部、下體，再傳送照片給陳。

同年10月1日，陳也透過臉書結識一名少女，引誘對方拍攝酥胸，隔天見少女不理會他，恫嚇「放上網路臉書了，不會再移除，自己看著辦，妳家人或同學我也會傳給他們看的」、「我在妳昨天出去玩打卡的底下留言，放上妳的裸照跟影片」、 「裝死沒關係，我就放」，逼迫對方再傳送裸照。不過陳未得逞。

2021年4月間，陳再結識一名14歲的女生，同樣誘騙她拍裸照，女生的母親在翌月6日使用臉書時，發現女兒和陳的對話，幾天後母親佯裝女兒向陳說「下禮拜要段考…在這之前我沒辦法上網了…」，陳回稱「所以什麼時候能上網」「不回沒關係」「傳給妳同學看了，說很喜歡很好看」。

這對母女報警，宜蘭縣警礁溪分局於8月3日持搜索票搜索陳家，將陳的手機數位還原後，發現還有另2名被害人。

陳落網後坦承不諱。小學女童說，和陳在宮廟見面後，才傳送裸胸照片給對方，不過這些照片沒有她的頭像，因陳事後威脅，才陸續再傳全身裸照。

宜蘭地院審理發現，陳會要求被害人拍照片時不要開特效，否則「會糊掉」。宜院認定陳犯兒童及少年性剝削防制條例、兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪與對未滿14歲之女子為性交罪，衡量他在就醫後被診斷患「非特定的性偏好症」，因犯案時精神及心理狀態欠佳，符合減刑要件。

一審認為陳侵害被害人的身體與性自主權，法治觀念薄弱，但與部分被害人和解，判他6年10月徒刑。高院審理後認為一審認事用法無違誤，判上訴駁回。

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