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台美貿易倡議首批協定 台經長：有助避免雙重課稅諮商

中央社／台北2日電
台經濟部長王美花。（本報資料照片）
台經濟部長王美花。（本報資料照片）

台美雙方1日在美國華府簽署台美21世紀貿易倡議首批協定，台經濟部長王美花今天表示，這是重要里程碑，在此氛圍下，台美持續深化合作，也有助於和美國進行避免雙重課稅諮商。

台美21世紀貿易倡議首批協定1日在華府完成簽署，王美花2日出席112年表揚全國水利傑出貢獻人員及團體典禮，會前接受媒體訪問表示，很高興與美國完成第一階段協定簽署，後續尚有7章節要談，從哪章節開始，由行政院經貿談判辦公室（OTN）與美方做全盤諮商。

針對政院認定該倡議為行政協定而非條約，未來僅送立院查照，立院國民黨團和民間團體要求送國會實質審查，否則就是黑箱，王美花表示，談判文本先前已公開讓各界評論，也有找相關利害關係人溝通，後續一定會送到立法院，至於立法院如何審查，尊重立院審查機制。

至於雙重課稅問題是否為接下來努力目標，王美花表示，避免雙重課稅議題並非在台美21世紀貿易倡議議題之下，因負責單位不同，而美國政府、朝野兩黨現在非常支持台灣，台灣也希望另針對避免雙重課稅進行討論，台美貿易倡議進展有助於和美國進行避免雙重課稅諮商。

王美花強調，台美貿易倡議首批協定簽署是重要里程碑，在此氛圍下，後續台美持續深化合作，進行更多談判協定「都是有可能的」。

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