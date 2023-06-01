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侯友宜選總統 旅美84歲導師提10項建議

記者魯永明／嘉義即時報導
侯友宜敬重的母校嘉中退休導師84歲賴正雄，定居美國為他成立海外全球後援會。（圖：賴正雄提供）
侯友宜敬重的母校嘉中退休導師84歲賴正雄，定居美國為他成立海外全球後援會。（圖：賴正雄提供）

國民黨提名總統參選人侯友宜，4月曾以傑出校友，參加母校嘉中99周年校慶，他是首位參選總統的嘉中校友，侯敬重的嘉中母校退休導師84歲賴正雄，定居美國為他成立海外全球後援會，提出選戰10項建議。

賴正雄說，幾經波折、等候與期待，友宜終於被國民黨高層徵召（即通過初選-primary）。在今後幾個月，他應有不少競選工作待做，以下純為個人看法，並非代表其本人意見：

1.迅速整合其所屬政黨中的所有派系。2.制定競選策略，尤其儘速宣布兩岸政策-以談判代替對抗？或訴求美、日、中、台、歐盟共同協商？尚希慎重考慮。3.加深對國際關係的了解及認識。

4. 爭取全體選民的支持及信心。5.迅速組織並啟動競選團隊。6.積極展開國際外交，包括美國、日本、南韓及歐盟等國家，以取得盟邦的信任，並擬定國內組及國際組的分工合作（team work）。

7.擴大本身的視野及注意本身言行。8.隨時採納優良的競選策略，淘汰不合民意的政見。9.用人唯才、長短、鉅細兼顧。10.以全體台灣人民的福祉為優先考量。

1975年嘉中畢業的侯友宜，在刑事警察局長任內獲第2屆傑出校友，接受校方專訪中提到：「3年級導師賴正雄，給侯友宜最深刻影響，賴老師關心學業成績較差同學大愛精神，讓他感受到嘉中優秀師資春風陶冶，尤其鼓勵同學們踴躍投考警官學校啟發，更讓侯友宜深入思考自己未來發展方向，思索警官學校未來能學以致用、兼顧理論與實務的特性，符合自己興趣與能力後，毅然選擇中央警官學校為升學第一志願，進入刑事學系就讀。」

侯友宜 國民黨 歐盟

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