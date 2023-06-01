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民進黨性騷吃案／林飛帆為忽略檢討道歉 太陽花夥伴看不下去

記者林銘翰／台北1日電
民進黨女性前黨工遭性騷卻被吃案，民進黨今天上午召開記者會回應事件，而前「婦女部督導」林飛帆（中）隨後也出面說明。（記者許正宏／攝影）
民進黨女性前黨工遭性騷卻被吃案，民進黨今天上午召開記者會回應事件，而前「婦女部督導」林飛帆（中）隨後也出面說明。（記者許正宏／攝影）

民進黨遭爆前女性黨工性騷案吃案，民進黨前副秘書長林飛帆今天說，他當初忽略了要檢討致歉，曾經參與太陽花學運的王奕凱表示，這是非常嚴重的事情，林飛帆從體制外走進體制內，怎麼會還是不懂怎麼處理性騷擾事件。

民進黨有女黨工昨天在臉書驚爆，自己遭到長期合作的導演摸胸性騷擾，時任民進黨婦女部主任許嘉恬卻沒有給予適當的協助，當時督導婦女部的林飛帆今天說，婦女部給他的資訊是「當事人決定不走申訴程序」，不申訴背後可能種種有原因，他當初忽略了要檢討致歉。

王奕凱在臉書發文表示，這是非常嚴重的事情，從體制外進入到體制內，尤其從反媒體壟斷到黑島青，再到太陽花後來的所有事情，看看後來這10年，發生多少性騷、PUA、職場權勢性侵事件，而且都是發生在上新聞、過去的夥伴跟後進以及前輩身上。

王奕凱說，光是太陽花學運領袖陳為廷，那時候做錯事情被批評，所有人對他的評論到後續如何被評論，再到後來多少事情爆發，多少老師、前輩說要給大家上性平課，要求所有社會運動者、新進政治工作者對性別權力處理好好學習的這些事情。

王奕凱質疑，林飛帆怎麼會進入體制內、有權力後，還是對這種性騷擾處理事情該怎麼做還會不懂，「現在這不是一句疏忽、要誠懇道歉就能解決的了，因為這是對自己內部組織的督管的問題，你是收報告跟要督導的，你進入體制是要做改變的」。

王奕凱認為，林飛帆進入體制是要做改變的人，曾經可以積極處理，不該是那些只是聽了報告就回頭繼續聊天交際的高層，「接下來我都能猜到會討論是否還有其他案子也被這樣處理，會被要求主動出來說明，因為這已經不是單一案件了，會變成檢討你在位的種種行為」。

性騷擾 民進黨 臉書

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