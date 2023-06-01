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台5億高中生墜樓疑雲 2證婚人路上找的 律師提告主張「婚姻無效」

記者陳宏睿／台中1日電
5億賴姓高中生墜樓案，律師許哲維（右）今天到台中地院提告，主張賴姓死者與夏姓男子婚姻無效。(本報資料照片)
5億賴姓高中生墜樓案，律師許哲維（右）今天到台中地院提告，主張賴姓死者與夏姓男子婚姻無效。(本報資料照片)

台中市身價5億台幣的賴姓高中生在上月初墜樓，甫與賴登記結婚的夏男被列為殺人罪被告，檢方命30萬元台幣交保，夏在案發後「變裝」走樓梯下樓的證據，也隨著檢警調查後曝光，賴母律師除近日向檢方要求調查新證據外，今天也到台中地院遞狀，主張賴與夏婚姻無效。

根據調查，賴姓高中生（18歲）在4日11時墜樓前2小時，才與夏姓男子（26歲）在北屯戶政事務所登記結婚，而在證書上簽名的兩名證人，都是年約20、30歲的男子，而兩名證人有一人是在超商找來，另名則是在戶政所內找的，當時夏向二人稱，因同婚遭親友反對，希望二人協助當證人，二人基於「支持同婚」立場，才在證書上簽名。

律師許哲維說，今天上午，已向台中地院具狀提告，主張賴生與夏姓男子的婚姻無效，他會援引過去最高法院的認定，認為結婚的兩名證人，需要是「有行為能力」，且「在場親見而願證明者」，不過賴生與夏顯然是隨便在路上找路人簽名，也沒有在場親見，認為二人無結婚真意，主張婚姻無效。

律師許哲維在上月底陪同賴母前往台中地檢署訊問，當時向檢方聲請調查14項證據，以釐清案情，不過近日他又接獲民眾提供資料，發現在案發時，涉案夏男已站在死者身旁，甚至第一時間保全詢問時，夏男沒有承認其配偶身分，手上還拿著一包疑似「鞋子」的物品，種種疑點讓家屬質疑，因此也將在近日一併向檢方聲請調查新證據。

賴姓高中生 超商

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