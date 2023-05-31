讀者文摘頒獎 賴清德：讓中華民國台灣這個品牌更響亮

台灣副總統賴清德今天出席第25屆讀者文摘信譽品牌頒獎典禮。記者曾原信／攝影

台灣副總統賴清德 今天出席第25屆「讀者文摘信譽品牌」頒獎典禮，他表示，他從唸國中、高中開始就是「讀者文摘」的讀者，期盼與業界一起努力，讓中華民國 台灣這個國家品牌更響亮，並讓外銷產品得到更多國際肯定。

賴清德表示，「讀者文摘」創刊已邁入101周年，於34個國家以17種語言發行，並擁有1億多名的讀者群，絕對是國際性刊物，他也是讀者，「讀者文摘」提供科學新知、醫學 知識、資訊教育、國際見聞以及笑話等，令他印象深刻、十分喜愛。

賴清德表示，他也認同「讀者文摘」台灣總代理、可凱旋數位科技有限公司總監曹富生的理念，一家公司要有品牌信譽，才能確保消費者信賴。他很感謝「讀者文摘」連續25年秉持此一信念，舉辦信譽品牌調查，以鼓勵的方式推動台灣品牌的良性競爭。

賴清德說，接下來他也要邀請大家共同打造國家品牌。台灣經過幾十年來努力，已在國際社會嶄露頭角，並獲得肯定。中華民國台灣品牌值得國際社會信賴的原因，第一就是民主。現在，民主陣營站在一起，希望能繼續維持世界和平，不讓民主秩序被極權改變。台灣從專制走向民主，且愈走愈穩健，民主活力也越來越強盛，受到國際社會肯定。根據美國「自由之家」公布的「2023年世界自由報告」，台灣獲得94分高分，位居亞洲第二。

賴清德也說，第二是經濟實力。全球產業鏈正在重組，在數位化時代，不管是半導體產業、精密機械，或ICT（資通訊）產業等，台灣都占有一席之地。換句話說，在未來新的數位化時代，台灣一定有能力為國際社會，在經濟發展上做出更大貢獻。

賴清德提到，另外，國際社會也肯定「台灣最漂亮的風景就是人」。尤其，在疫情期間，台灣人民團結合作，在各自崗位上與政府一起防疫，讓大家看到台灣的團結，甚至還有能力幫助國際社會，讓世界看見台灣是國際社會中一股正面良善的力量。