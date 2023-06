WHA閉幕 外交部：近百國、逾萬人次友台要員挺台

第76屆世界衛生大會(WHA)30日閉幕,台外交部表示,今年全球近百國,逾萬人次行政部門政要、國會議員及各領域重要友人,在WHO及其他各種場域聲援台灣,外交部表達深摯感謝。(報系資料照片)

第76屆世界衛生大會(WHA )30日閉幕,台外交部表示,今年全球近百國,逾萬人次行政部門政要、國會議員及各領域重要友人,在WHO 及其他各種場域聲援台灣,外交部表達深摯感謝。

台外交部發布新聞稿指出,衛生福利部長薛瑞元率「世衛行動團」前往日內瓦,透過出席外交酒會、召開國際記者會,與友邦及美國、立陶宛 等理念相近國家進行雙邊會談,以及參與WHO健走、民間團體與僑界活動等,向世界傳遞台灣爭取參與WHA的聲音。

台、美、日、澳首次於WHA會議期間,在日內瓦共同舉辦「全球合作暨訓練架構」(GCTF)國際研討會,台灣也與「世界醫師會」(WMA)合辦專業論壇,展現台灣救災及緊急醫療量能。

在友邦部分,具WHO會員國身分的12個友邦,均向WHO提出「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案,並推派貝里斯、諾魯、史瓦帝尼及馬紹爾群島4個友邦代表,在總務委員會及全會與中方陣營進行兩回合的2對2辯論。

外交部表示,總務委員會辯論時,貝里斯及諾魯均嚴正駁斥中方陣營惡意扭曲聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議,將該等決議與中方虛構「一個中國原則」不當連結的政治性詮釋,是將政治凌駕於公衛之上,為世人所不容。

全會辯論時,史瓦帝尼及馬紹爾群島則緊扣大會主題,強調台灣在防疫等公衛治理堪為世界模範,呼籲接納台灣參與WHO及WHA。儘管該提案最終未獲大會列入議程,12個友邦在大會上均繼續為台灣慷慨陳詞,發出正義之聲。

外交部表示,今年理念相近國家助台力道更勝以往,共有13個理念相近國家強力聲援,包括美、日、英、加、澳、法、德、立陶宛、捷克及盧森堡持續為台灣仗義執言。

外交部說,愛沙尼亞今年首度以直接提及台灣的方式發聲,紐西蘭及拉脫維亞則以強調包容性、避免政治化及不應遺漏世界任何區域等方式,呼應台灣參與WHO及WHA的訴求。

外交部強調,中國是施壓WHO排除台灣的元兇,真正在WHA以政治凌駕健康人權的罪魁禍首就是中國。外交部正告中國政府,參與WHO及WHA是台灣全體人民的期盼與共識,中方持續以偏狹自私的政治考量,無所不用其極蠻橫阻撓台灣參與,只會讓台灣人民及國際社會對中國政府更加厭惡與反感。

外交部表示,各國高階官員也在WHO以外的各種場域,以對外發言、發表聲明、國會答詢、回應媒體詢問、社群媒體發文等多元方式公開助台,包括美國國務卿布林肯(Antony Blinken)、日本外務大臣林芳正、法國外長柯羅娜(Catherine Colonna)、比利時外長拉碧(Hadja Lahbib)、瑞典外長及挪威外交部次長等政要,也接連公開表達對台灣的支持。

外交部細數來自台灣政界、民間團體的各種聲援力量,強調台灣多年來秉持「Health for all, Taiwan can help」(健康為人人,台灣能幫忙)精神,與世界各國強化醫衛合作,政府將持續與友邦及理念相近國家密切合作,凝聚最大的國際支持,籲促WHO盡速接納台灣參與。