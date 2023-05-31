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WHA閉幕 外交部：近百國、逾萬人次友台要員挺台

中央社台北31日電
第76屆世界衛生大會（WHA）30日閉幕，台外交部表示，今年全球近百國，逾萬人次行政部門政要、國會議員及各領域重要友人，在WHO及其他各種場域聲援台灣，外交部表達深摯感謝。（報系資料照片）
第76屆世界衛生大會（WHA）30日閉幕，台外交部表示，今年全球近百國，逾萬人次行政部門政要、國會議員及各領域重要友人，在WHO及其他各種場域聲援台灣，外交部表達深摯感謝。（報系資料照片）

第76屆世界衛生大會（WHA）30日閉幕，台外交部表示，今年全球近百國，逾萬人次行政部門政要、國會議員及各領域重要友人，在WHO及其他各種場域聲援台灣，外交部表達深摯感謝。

台外交部發布新聞稿指出，衛生福利部長薛瑞元率「世衛行動團」前往日內瓦，透過出席外交酒會、召開國際記者會，與友邦及美國、立陶宛等理念相近國家進行雙邊會談，以及參與WHO健走、民間團體與僑界活動等，向世界傳遞台灣爭取參與WHA的聲音。

台、美、日、澳首次於WHA會議期間，在日內瓦共同舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）國際研討會，台灣也與「世界醫師會」（WMA）合辦專業論壇，展現台灣救災及緊急醫療量能。

在友邦部分，具WHO會員國身分的12個友邦，均向WHO提出「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案，並推派貝里斯、諾魯、史瓦帝尼及馬紹爾群島4個友邦代表，在總務委員會及全會與中方陣營進行兩回合的2對2辯論。

外交部表示，總務委員會辯論時，貝里斯及諾魯均嚴正駁斥中方陣營惡意扭曲聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議，將該等決議與中方虛構「一個中國原則」不當連結的政治性詮釋，是將政治凌駕於公衛之上，為世人所不容。

全會辯論時，史瓦帝尼及馬紹爾群島則緊扣大會主題，強調台灣在防疫等公衛治理堪為世界模範，呼籲接納台灣參與WHO及WHA。儘管該提案最終未獲大會列入議程，12個友邦在大會上均繼續為台灣慷慨陳詞，發出正義之聲。

外交部表示，今年理念相近國家助台力道更勝以往，共有13個理念相近國家強力聲援，包括美、日、英、加、澳、法、德、立陶宛、捷克及盧森堡持續為台灣仗義執言。

外交部說，愛沙尼亞今年首度以直接提及台灣的方式發聲，紐西蘭及拉脫維亞則以強調包容性、避免政治化及不應遺漏世界任何區域等方式，呼應台灣參與WHO及WHA的訴求。

外交部強調，中國是施壓WHO排除台灣的元兇，真正在WHA以政治凌駕健康人權的罪魁禍首就是中國。外交部正告中國政府，參與WHO及WHA是台灣全體人民的期盼與共識，中方持續以偏狹自私的政治考量，無所不用其極蠻橫阻撓台灣參與，只會讓台灣人民及國際社會對中國政府更加厭惡與反感。

外交部表示，各國高階官員也在WHO以外的各種場域，以對外發言、發表聲明、國會答詢、回應媒體詢問、社群媒體發文等多元方式公開助台，包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本外務大臣林芳正、法國外長柯羅娜（Catherine Colonna）、比利時外長拉碧（Hadja Lahbib）、瑞典外長及挪威外交部次長等政要，也接連公開表達對台灣的支持。

外交部細數來自台灣政界、民間團體的各種聲援力量，強調台灣多年來秉持「Health for all, Taiwan can help」（健康為人人，台灣能幫忙）精神，與世界各國強化醫衛合作，政府將持續與友邦及理念相近國家密切合作，凝聚最大的國際支持，籲促WHO盡速接納台灣參與。

WHO WHA 立陶宛

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