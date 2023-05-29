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金門議員齊喊「郭總統好」 郭台銘、賴清德咬耳朵近2分鐘

記者李成蔭、蔡家蓁、劉懿萱／金門30日電
金門年度宗教盛事「浯島城隍遶境巡安」上午開跑，副總統賴清德、鴻海集團創辦人郭台銘在廟門口碰上，輪流致詞。(記者蔡家蓁／攝影)
金門年度宗教盛事「浯島城隍遶境巡安」上午開跑，副總統賴清德、鴻海集團創辦人郭台銘在廟門口碰上，輪流致詞。(記者蔡家蓁／攝影)

金門年度宗教盛事「浯島城隍遶境巡安」台北時間30日上午開跑，由於副總統賴清德、民眾黨主席柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘都將前往參與，不少支持者前往等候搶拍照。其中郭先到場，立委陳玉珍與不少議員陪同並大喊「郭總統好」；賴緊接到場與郭碰上，雙方在廟口交談近兩分鐘。

金門「浯島城隍遶境巡安」開跑，郭台銘先到場參拜，吸引不少民眾上前要合照，議長洪允典與民眾現場喊「郭總統好」；隨後賴清德也到場，不少民眾一湧而上，兩人而後在廟門口碰上，但並非只是單純打招呼，還交談近兩分鐘，引發外界關注。

兩人隨後也在宮廟主委及幹部、金門縣長陳福海、金門立委陳玉珍陪同下致詞，賴清德除分享自己過去在金門當兵的回憶外，也談到金門位處最前線，兩岸關係應該追求真和平；郭台銘也提及和平，還請賴「仔細研究」一下郭自己5月14日所提的金門和平宣言。柯文哲則因稍早主持民眾黨金門服務處揭牌而未同時現身。

民進黨主席賴清德、民眾黨主席柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘今日上午都赴金門浯島迎城隍，新北市長侯友宜卻留在新北，引發關注。侯友宜今回應，自己今日已經有安排行程，未來會再找時間赴金門與好朋友聚一聚，聊聊金門所面臨的問題，共同面對。

另外，黨內有人擔憂，侯友宜民調再降的話，恐會重演「換柱」風波。侯友宜簡短表示，一定會同心齊力，團結面對。

金門年度宗教盛事「浯島城隍遶境巡安」開跑，郭台銘一早到場，金門議長洪允典也陪同。...
金門年度宗教盛事「浯島城隍遶境巡安」開跑，郭台銘一早到場，金門議長洪允典也陪同。(記者蔡家蓁／攝影)

賴清德 郭台銘 侯友宜

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