郭台銘、柯文哲明日活動「將打照面」 賴清德也會去

柯文哲競選總幹事黃珊珊(右)在廣播中說，郭、柯都會出席金門迎城隍活動，「一定會照面」，且台副總統賴清德也會參加活動。(圖/POP radio提供)

國民黨 徵召新北市長侯友宜參選2024總統後，鴻海集團創辦人郭台銘鮮少公開露面，明天郭將與民眾黨主席柯文哲 在金門「同場」，柯文哲競選總幹事黃珊珊今天在廣播中坦言「一定會照面」，且明天活動台副總統賴清德 也會參加。

黃珊珊說，金門迎城隍活動是當地重要活動，四月就排定柯文哲出席，前幾天看新聞報導說郭董要去金門參加這個活動，才知道郭會去，坦言「金門也就這麼大、人就這麼多，到哪邊都會碰到。」

黃珊珊說，這個行程一個月前就排好了，主辦單位是金門縣政府，金門縣長陳福海是民眾黨員，迎城隍是島上重要的民俗慶典，柯文哲去金門就是去支持這個活動，對民眾黨來說，意義是「參加我們縣長的活動」為主，而不是因為有什麼人。

黃珊珊表示，柯文哲既然要選總統，不可能說「這個人我們不碰他、那個人我不理」當然要爭取最大的支持，郭董跟國民黨的關係有他自己的考量，只要對台灣、人民有利的，藍綠都是可以合作的對象。

黃珊珊開玩笑說接下總幹事變成「做工的人」，因為選戰經驗豐富，選過市長後格局變大，更知道怎麼安排和規劃選戰節奏；柯文哲本來就會找她討論選舉事宜，選舉有很多的準備工作，黨內大型選舉經驗有限，所以她主動幫忙，包括操刀柯文哲形象、裝扮等。

黃珊珊表示，近期到中南部走動，發現中南部長輩對柯文哲並不排斥，且支持者不斷擴張，她認為中南部比台北市更有發展性，也具可拓性，因為現在年輕人會自己上網查資訊，對參選人的了解可以自己透過網路爬梳，「反倒是我們這年紀的世代才是憑印象、憑藍綠投票」，黃珊珊認為，第三勢力正在台灣社會「穩定成長中」。

主持人康仁俊問，柯文哲小額捐款3小時就破千萬新台幣，這樣的募款成績是否意味「起風了」？黃珊珊妙回，風不是現在才起，「風是一直都在起，只是當另外兩黨出狀況時，風更大。」