我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登、麥卡錫債限談判達協議 草案定31日表決

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

柯文哲：台灣自主兩岸和平是底線 抗中保台不要義和團

記者林銘翰／台北28日電
台灣民眾黨主席柯文哲今天出席2024校園總統馬拉松發表演講，並和學生對談，回答環保、能源、教育、兩岸等相關問題。(記者邱德祥／攝影)
台灣民眾黨主席柯文哲今天出席2024校園總統馬拉松發表演講，並和學生對談，回答環保、能源、教育、兩岸等相關問題。(記者邱德祥／攝影)

台灣民眾黨主席柯文哲今天說，有關台灣跟中國大陸的交流，政府必須務實處理，他不希望抗中保台，最後變成義和團，或者慈禧太后跟義和團，兩岸交流底線是台灣自主，兩岸和平，如果不能自主決定命運，那就只好跟你拚命。

台大政治系學會、亞太青年學會今天舉辦2024年校園總統馬拉松，分別邀請民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜與民進黨總統參選人賴清德與青年對談，柯文哲上午簡短演說後，進行一小時問答。

柯文哲表示，很多人把跟中國大陸的交流當作賣台，但作為一名外科醫師，最大特色就是務實，現在台灣大概有36萬到38萬的大陸配偶，甚至在台灣跟陸配有關的人，大概就有高達100萬人，我們為什麼要在自己的環境裡面，去把某些人畫成敵人。

柯文哲認為，台灣面對跟中國大陸的交流，必須要務實處理，他不希望抗中保台，最後變成義和團、變成慈禧太后跟義和團，這難道是我們喜歡的嗎？政府必須很務實面對，還有未來要如何處理大陸問題。

柯文哲說，美國高層認為台灣不應該有戰爭，但是股神巴菲特會把台積電的股票賣掉撤資，這是個警訊，沒有比商人更敏感的，商人會趕快把錢撤走，代表這個地方有危險，理論上台灣不會有戰爭，但是還是有擦槍走火的風險，第一次世界大戰就是典型的例子。

柯文哲指出，面對台灣跟中國大陸的往來，有交流就是增加善意，最起碼要避免誤解擦槍走火，特別是在緊繃的狀態下，必須要降低戰爭的風險，我們要很實務地跟台灣人民講，你有你的意識形態，但是我們還是要很務實地面對問題，這是他對大陸交流的態度。

學生提問承認九二共識的問題，柯文哲表示，他已經表明底線就是台灣自主，兩岸和平，一切就按照這個底線來談，若你都不讓我自主，我都不能決定我的命運，那只好跟你拚命。

柯文哲說，如果他是執政者，未來會相當程度地開放大學給陸生來台，台灣要對民主生活的方式有信心，進而讓中國大陸覺得台灣真的比較好。

柯文哲認為，可以合作的時候合作，應該競爭的時候競爭，必須對抗的時候對抗，兩岸在議題上可以合作，但是需要競爭對抗，每個問題拿出來看在哪個層級，但是不要不分青紅皂白全部對抗，這樣玩不下去。

柯文哲 賴清德 台積電

上一則

侯友宜挺中華民國憲法 藍批賴清德躲蔡「四個堅持」下

延伸閱讀

新聞評論／賴清德冷屁股還在阿扁熱臉上 柯文哲插針？

新聞評論／賴清德冷屁股還在阿扁熱臉上 柯文哲插針？
柯文哲6月訪日 重新解構棄保

柯文哲6月訪日 重新解構棄保
聯合報民調：侯下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

聯合報民調：侯下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立
角逐2024總統副手郭台銘？柯文哲：取決重點只有一個

角逐2024總統副手郭台銘？柯文哲：取決重點只有一個

熱門新聞

台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
台中地檢署偵辦「5億高中生案」傳訊告訴人賴姓高中生母親。記者黃仲裕／攝影

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

2023-05-25 12:56
台灣民眾在紐約遭到攻擊，保全卻直接讓對方離開。（取材自TilTok）

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

2023-05-21 20:42
賴母（前中）委託律師許哲維（後立者）說，若夏代書拒不交出權狀，將提告侵占。（記者黃寅／攝影）

5億高中生房地產權狀寄放代書處討不回？代書回應了

2023-05-21 12:38
台灣跆拳道選手李東憲參加韓國全州2023年狀元運動會獲得銅牌，現場秀出五星旗。(取自微博)

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

2023-05-20 09:12
5億高中生的配偶夏男（前戴口罩）在父親（後）陪同，抵達台中地檢署。(記者陳宏睿／攝影)

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

2023-05-22 14:29

超人氣

更多 >
生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間
歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」
陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後
100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」
美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光