柯文哲：台灣自主兩岸和平是底線 抗中保台不要義和團

台灣民眾黨主席柯文哲今天出席2024校園總統馬拉松發表演講，並和學生對談，回答環保、能源、教育、兩岸等相關問題。(記者邱德祥／攝影)

台灣民眾黨主席柯文哲 今天說，有關台灣跟中國大陸的交流，政府必須務實處理，他不希望抗中保台，最後變成義和團，或者慈禧太后跟義和團，兩岸交流底線是台灣自主，兩岸和平，如果不能自主決定命運，那就只好跟你拚命。

台大政治系學會、亞太青年學會今天舉辦2024年校園總統馬拉松，分別邀請民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜與民進黨總統參選人賴清德 與青年對談，柯文哲上午簡短演說後，進行一小時問答。

柯文哲表示，很多人把跟中國大陸的交流當作賣台，但作為一名外科醫師，最大特色就是務實，現在台灣大概有36萬到38萬的大陸配偶，甚至在台灣跟陸配有關的人，大概就有高達100萬人，我們為什麼要在自己的環境裡面，去把某些人畫成敵人。

柯文哲認為，台灣面對跟中國大陸的交流，必須要務實處理，他不希望抗中保台，最後變成義和團、變成慈禧太后跟義和團，這難道是我們喜歡的嗎？政府必須很務實面對，還有未來要如何處理大陸問題。

柯文哲說，美國高層認為台灣不應該有戰爭，但是股神巴菲特會把台積電 的股票賣掉撤資，這是個警訊，沒有比商人更敏感的，商人會趕快把錢撤走，代表這個地方有危險，理論上台灣不會有戰爭，但是還是有擦槍走火的風險，第一次世界大戰就是典型的例子。

柯文哲指出，面對台灣跟中國大陸的往來，有交流就是增加善意，最起碼要避免誤解擦槍走火，特別是在緊繃的狀態下，必須要降低戰爭的風險，我們要很實務地跟台灣人民講，你有你的意識形態，但是我們還是要很務實地面對問題，這是他對大陸交流的態度。

學生提問承認九二共識的問題，柯文哲表示，他已經表明底線就是台灣自主，兩岸和平，一切就按照這個底線來談，若你都不讓我自主，我都不能決定我的命運，那只好跟你拚命。

柯文哲說，如果他是執政者，未來會相當程度地開放大學給陸生來台，台灣要對民主生活的方式有信心，進而讓中國大陸覺得台灣真的比較好。

柯文哲認為，可以合作的時候合作，應該競爭的時候競爭，必須對抗的時候對抗，兩岸在議題上可以合作，但是需要競爭對抗，每個問題拿出來看在哪個層級，但是不要不分青紅皂白全部對抗，這樣玩不下去。