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台灣海大附中畢冊有五星旗重印 廠商坦承疏失：圖庫抓的

記者游明煌／基隆即時報導
海大附中畢冊有五星旗重印，廠商坦承疏失：圖庫抓的。(圖：家長提供、取自海大附近學生Instagram)
海大附中畢冊有五星旗重印，廠商坦承疏失：圖庫抓的。(圖：家長提供、取自海大附近學生Instagram)

台灣國立台灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校，高三畢業紀念冊封面被學生發現有大陸五星旗。海大附中祕書鄭穎鴻說，真的很抱歉，這是不應該發生的事，學校在督導時確有不周的地方，已進行補救；廠商告知圖是在圖庫抓取的，坦承有疏失，已全部重印及並願適度賠償。

今年海大附中75屆畢業生有309人，有248人購買畢業紀念冊，封面以海洋為主題，有水手、燈塔和船三種基隆海洋的意象，但船上的紅色小旗子竟是大陸的五星旗。

一名學生說，「很誇張，當初以為是我們台灣的國旗，沒想到仔細看竟是大陸的五星旗」。

祕書鄭穎鴻表示，當初請設計廠商規畫2、3個封面的版本，封面版本的樣本出來後，請畢聯會製作畢業紀念冊的學生代表選取，決定要哪一種，決定後就印製。

鄭穎鴻表示，據學生說法，當時看到封面圖樣時，因為圖像比例較小，並沒有發現其中有五星旗，直到25日印好送到學校後發給學生後，學生發現有五星旗的狀況，學校接獲反映馬上清查，當天就已全部收回。

鄭穎鴻說，學校馬上找來廠商到校進行補救措施，廠商也承認在封面這件事有疏失，250本全數都已經回收送回廠商重印封面，趕在6月1日畢業典禮前交給學生。

鄭穎鴻表示，校方人員也有校稿，但就是因為圖像太小沒有發現，五星旗的部位已請廠商改為校徽，避免再有爭議，其他水手、船、燈塔都不會變。

廠商代表向學校表示，「封面的圖是他們從圖庫抓圖出來的，圖庫內有9千多個圖的量，至於是哪一圖庫廠商沒有告知，學校也不清楚」。

懲處部分，校長個人報請主管機關處分，其餘相關人員透過考績會相應懲處，因畢冊是學生出資購買，廠商願提供適當金額給受影響學生作為補償；未來會建立畢業紀念印製標準程序，並邀學生參與討論。

五星旗

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