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冤不冤？台公務員詐領19美元加班費 判刑1年10個月

記者曾健祐／台中即時報導
台中地院依公務員利用職務上之機會詐取財物罪，判王男1年10月，不得緩刑。記者曾健祐／攝影
台中地院依公務員利用職務上之機會詐取財物罪，判王男1年10月，不得緩刑。記者曾健祐／攝影

時任台中市消防局王姓人事室專員上班時間去看中醫針灸、推拿，還假報加班詐領592元（新台幣，約合19美元），調查局獲檢舉才曝光，王辯稱是替消防同仁處理國旅卡問題途中閃到腰才看醫生，算因公受傷，法院比對證詞、就醫紀錄不採信，認為他犯後無法自省，依貪污治罪條例判王1年10月，不得緩刑，可上訴。

檢調查，王2019年8月至2020年10月在台中市消防局擔任人事室專員負責襄理申報加班審核，他2020年1月13日下午5點到8點離開消防局處理私事還去看中醫推拿、針灸，直到7點多才回局內，卻虛偽申報當天5點至7點有「處理人事業務」請領2小時共592元加班費。

後來調查局中機站接獲檢舉，調閱王男的健保卡就診紀錄才發現他當時明明在看中醫，私下卻報加班，將他移送檢方偵辦。

審理時，王否認犯行，辯稱當天是去第八大隊詢問國旅卡問題，離開時閃到腰才去看中醫，還說在調查局做筆錄沒認罪，因承辦案件太多，在突擊式詢問下只能概略去想，如果從頭到尾不講話就沒有供詞不一問題。

法院查，根據中醫紀錄王男是因右側坐骨神經痛、搔癢症就醫，和他辯稱當時跨坐機車扭傷情節不符，另外就王男辯稱當天去處理隊員國旅卡問題等，王在初期調詢、偵訊時多泛稱「前往了解、處理」，絲毫未提及要去找誰，直到被起訴才具體陳述，顯違背常情。

法院也經傳訊比對多名證人，認為仍難認王男當天有到第八大隊處理公務，不採信其辯詞；法院審酌，王男僅在調詢中說，如果檢察官認為他詐領加班費，他願意繳回這些錢，但之後都辯稱是處理公務因公受傷，然認他有自白，不符自白減刑要件。

法院審酌，王詐領金額僅592元，為5萬元以下，各依情節輕微、情堪憫恕2度減刑，但考量王身為消防局人事室專員，本應奉公守法，依實申報加班費，且犯後否認等，依公務員利用職務上之機會詐取財物罪判他1年10月，褫奪公權1年，不法所得592元沒收。

法院也說，王男犯後均未坦承，態度不佳，並未深切反省自己過錯，既然無法自省行為造成損害，不論從一般或特別預防的觀點，都認有必要以機構內矯治，促使他自我反省，所以不宣告緩刑。

健保 檢察官

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