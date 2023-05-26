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傳美首批刺針飛彈抵台 學者：國軍低調形塑台美默契

中央社台北26日電
美國政府以總統撥款權援台5億美元軍備，傳首批FIM-92刺針飛彈抵台，國防部未證實。圖為FIM-92肩射式刺針飛彈。圖／取自MDAA
美國政府以總統撥款權援台5億美元軍備，傳首批FIM-92刺針飛彈抵台，國防部未證實。圖為FIM-92肩射式刺針飛彈。圖／取自MDAA

美國政府以總統撥款權援台5億美元軍備，傳首批FIM-92刺針飛彈抵台，國防部未證實；國防學者指出，美國因前軍售延宕，先將美軍庫存現貨撥給台灣的可能性高，國軍謹慎低調則展現「軍事藝術與智慧」默契，共創安全利益。

國會批准透過總統撥款權（PDA）對台提供5億美元武器援助，傳首批FIM-92單兵攜帶式刺針防空飛彈已運抵台灣並由軍方接收，對此國防部並未證實。

國防部表示，美國政府總統撥款權是因應軍售延遲的階段性措施，相關品項台美雙方均有共識且已確定，有助國軍強化防衛作戰韌性，而國防部將善用相關資源確保國家安全，有關執行細節，援例不予說明。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲接受中央社記者訪問表示，先前美國對台相關軍售延遲，依照國防授權法將現有庫存的「超額防衛物資」（EDA）撥給台灣可能性及可信度高。

至於外傳援台的此批刺針飛彈是否包含在先前軍購內容，蘇紫雲說「並不相同」，美國軍援為額外（additional）項目，內容為美軍現有庫存物資。

蘇紫雲指出，「超額防衛物資」（Excess Defense Articles, EDA）依照美國國防安全合作署定義，指原屬美軍自有的裝備財產，在評估有剩餘情況下，列為可移交盟邦的清單，其作業依「對外軍援法」（Foreign Assistance Act of 1961）與「軍備出口管制法」（Arms Export Control Act）進行。

蘇紫雲引述公開資料表示，目前台灣約有1800枚刺針飛彈，包含地對空車載復仇者、雙聯裝（DMS），以及阿帕契直升機使用的空對空系統皆為刺針飛彈，只是發射器不相同。

刺針飛彈具低空防空火力，適用單兵作戰且攜帶方便，得以機動部署到作戰位置，蘇紫雲表示，未來可配置於作戰區要地，例如機場、雷達站或重要設施附近，防止敵軍低空飛行器突襲。

蘇紫雲指出，刺針飛彈亦可部署在空降場一帶及第二作戰區的花東區域，防止敵軍傘降直升機機降突擊，進一步強化反突襲能力。

先前因美軍是否在台灣設置「區域應變軍備庫」（regional contingency stockpile）引起討論，蘇紫雲指出，美國援台軍備與應變軍備庫為不同概念，主要為裝備「財產歸屬」差異，援助軍備為贈送，而應變軍備庫是屬美軍產權的裝備預置台灣，代表美軍協防可能性大增。

蘇紫雲表示，依照美國國務院公開資料約提供29國軍援，包含以色列及烏克蘭為具代表性案例，此次國軍相對謹慎低調，代表台美雙方建立潛在默契，國軍展現「軍事藝術與智慧」，共創雙邊安全利益。

國防部 國務院 烏克蘭

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