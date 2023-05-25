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台選罷法「排黑」拚三讀 陳水扁揚言「死諫」表達訴求

記者徐白櫻／高雄即時報導
前總統陳水扁（中）25日出席在台北舉行的「凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會」，進場時面對媒體提問沒有回應。（記者林伯東／攝影）
前總統陳水扁（中）25日出席在台北舉行的「凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會」，進場時面對媒體提問沒有回應。（記者林伯東／攝影）

攸關台灣前總統陳水扁之子、高市前議員陳致中未來能否繼續參政的選罷法排黑金條款，將於台北時間26日下午在立法院三讀，陳水扁深夜發文批評說，副總統賴清德為參選總統的政治需要，違背罪刑法定、權力分立及比例原則，不僅違憲還大開民主倒車，他哀莫大於心死，將會「死諫」來表達無奈吶喊。

陳水扁5月2日北上總統府、立法院及行政院陳情，質疑行政院所提出的「公職人員選舉罷免法」修正草案，規定涉犯「洗錢防制法」終身不得參選是誤解立法意旨。陳致中因涉洗錢罪判刑1年定讞，本月11日已經在高雄入監服刑。

陳水扁指出，他昨晚參加完凱達格蘭基金會18周年募款感恩餐會，回到台南家中已經三更半夜，看到老柯為了執行賴清德參選總統的政治需要，竟然罔顧違背罪刑法定、權力分立及比例原則，顯有違憲重大爭議，仍然決定開民主倒車，讓參政權唯一死罪的「二條一」大復活，就在今天下午硬推選罷法修正案按照院版表決通過。

陳也說，他忝為台灣從威權走向民主的政治工作者，不應昧著法律人的良心良知，「死諫」將是哀莫大於心死的無奈吶喊，昨晚的「凱達格蘭基金會18周年晚會，就是阿扁人生最後一次的感恩告別！」

前總統陳水扁臉書貼出凱達格蘭基金會18周年募款餐會照片，還說「是阿扁人生最後一次...
前總統陳水扁臉書貼出凱達格蘭基金會18周年募款餐會照片，還說「是阿扁人生最後一次的感恩告別！」。（取自陳水扁臉書）

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