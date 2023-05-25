台防長：台灣應儘量避免戰爭 一旦開打真的很慘

中華民國國防部長邱國正。(中央社)

國軍漢光39號實兵演習將於7月實施，由於中共 航空母艦日前在西太平洋軍演，已嚴重威脅台灣戰力保存，台國防部 長邱國正25日表示，應儘量避免戰爭，「一旦開打真的很慘」，因為已經沒有前方、後方之分。建軍備戰不能停，且要有作為，否則光緊張沒有用。

邱國正25日應邀赴立法院外交及國防委員會，以「國防產業發展條例執行狀況」為題進行專案報告。他會前接受訪問作上開表示。

國軍漢光39號實兵操演將於7月24日至28日實施，由於中共航空母艦曾於台灣東部海域、西太平洋軍演，外界評論嚴重威脅國軍慣常在東部實施的戰力保存，外界關切此次漢光是否會對此進行相對應的演練。

邱國正會前回應表示，中共航艦日前出現在西太平洋區域，因此應儘量避免戰爭，「一旦開打真的很慘」，因為已經沒有前方、後方之分，所以不管是漢光或平時的演練都沒有停過，官兵在每個責任區都有相對應負責區域，例如海灘、高地、要地等，都是平常例行的演練區域。

至於國軍在漢光期間有無可能在民用的桃園國際機場 演練，邱國正指出，仍在考量中，北中南各作戰區都有各自的任務，並納入實兵演練一環。

媒體詢問，前國安局長陳明通曾提及中共將「以戰逼台」，邱國正是否有此感受。邱國正回應，相信包括他在內的每任部長每天都有這種感覺，但他不會因為專家學者指稱中共將於幾年後犯台就覺得建軍備戰「可以緩」，因為建軍備戰不能停，且要有作為，否則光緊張沒有用，因此國軍現在該做的，就是針對相對應緊急事項持續推進。