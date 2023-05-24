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巴拉圭總統：對中貿易持開放態度 不屈於壓力與台斷交

中央社／杜哈24日電
巴拉圭總統當選人潘尼亞。 (美聯社)
巴拉圭總統當選人潘尼亞。 (美聯社)

南美洲友邦巴拉圭即將卸任的總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）24日表示，巴拉圭對與中國貿易持開放態度，但不會屈於壓力與台灣斷交。

中央社引述法新社報導，阿布鐸告訴卡達經濟論壇（Qatar Economic Forum），巴拉圭新任總統當選人潘尼亞（Santiago Pena）承諾維持與台灣60年來的外交關係。

據報導，巴拉圭4月舉行大選，大企業及主要反對黨候選人呼籲，為讓巴拉圭進入中國的廣大市場，在政策上須做出改變。

但阿布鐸指出，他在2018年上任之後，轉變了與台灣的「戰略聯盟」關係，自此貿易大幅增長。他提及：「之前只有巴拉圭與台灣間的合作。如今我們已轉變戰略…我們已邁向更具互補性的戰略聯盟。」

阿布鐸指稱，巴拉圭在他任內與台灣的貿易增長了500%，如果這種情況持續下去，「我們將有足夠理由來捍衛與台灣的戰略聯盟」，下屆巴拉圭政府可能迎來更多台灣投資

但他也指稱，巴拉圭也許仍可得利於南方共同市場（Mercosur，由阿根廷、玻利維亞、巴西、巴拉圭、烏拉圭和委內瑞拉等南美洲國家組成）與中國達成的任何貿易協議

阿布鐸提及：「我們不反對與任何人做生意，但我們認為，我們應堅定與台灣保持外交關係。」

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