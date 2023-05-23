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美空軍表示 台灣F-16交機延遲問題出在「開發障礙」

編譯劉忠勇／即時報導
最新的「Block 70」戰機配備由諾斯洛普．格魯曼公司製造的「 射控雷達」，能夠以較遠距離射擊精確制導彈藥。 (取材自洛馬 )
最新的「Block 70」戰機配備由諾斯洛普．格魯曼公司製造的「 射控雷達」，能夠以較遠距離射擊精確制導彈藥。 (取材自洛馬 )

美國空軍表示，台灣採購最新F-16戰機延遲交付，不單是比先前提到新冠肺炎疫情導致相關供應鏈問題，還遇到「複雜的開發障礙」。

美國空軍未透露技術問題的細節，但表示美國政府、台灣和洛克希德．馬丁公司正「積極努力解決這些問題」，「我們致力於盡一切可能尋找解決之道，將這些飛機以具備完全能力的方式交付給我們的合作夥伴」。

F-16自1979年即開始服役，台灣也擁有較早型 F-16 。最新的「Block 70」戰機配備由諾斯洛普．格魯曼公司製造的「 射控雷達」，能夠以較遠距離射擊精確制導彈藥。第一架Block 70戰機已於1月首飛，另一個Block 70客戶巴林已經交付第一架飛機。

台灣最新採購的66架，原定預計於今年10月至12月間交付頭兩架。但台灣官員本月透露，將延後至2024年7月至9月間才能交付。台灣方面表示，美方將延誤歸咎於疫情所致的供應鏈狀況。

航空顧問公司 AeroDynamic Advisory的董事總經理Richard Aboulafia 告訴彭博，新型的Block 70戰機已經飛了五個月，巴林採購的戰機已完成生產並陸續交機，因此可能問題出台灣專屬的設備上。

美國空軍和洛馬均不願透露「開發障礙」是否也影響對巴林、約旦、斯洛伐克、摩洛哥和保加利亞所採購最新F-16戰機的進度。

美國國會抨擊美國與台灣之間190億美元軍事合約交付延宕問題，隨著中國有可能動武達到統一，這樣的狀況尤其敏感。

美國空軍表示，得知技術出問題後，美國國務院和國防部官員「立即聯繫洛克希德．馬丁」，並前往南卡羅萊納州工廠直接與高管會面討論此問題。洛馬發言人在一份聲明中表示，正「密切與美國政府合作以解決支持美國安全目標方面的挑戰」。

疫情 供應鏈 國務院

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